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同乐建材市场是否有拆迁计划？丨百姓呼声每日简报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-02 11:51

　　9月1日0时--9月1日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计292条，已回复的帖子77条，未回复帖子215条。其中，市交通局、市质监局、市公交集团、市城市管理局、市自然资源和规划局等单位回复积极。

　　【热帖】

　　· 同乐建材市场是否有拆迁计划？

　　· 瀍涧大道上很多公交站亭无座椅

　　· 牡丹大道东延工程如何规划？

　　· 恒大北区天地商业夜间施工扰民

　　· 新伊大街北延建设工程穿过五四小区吗？

　　· 滨河御景园小区电梯经常性故障无人检修

　　· 电表被盗导致无法用电供电公司迟迟未解决

　　· 建议洛龙区恒昌家园和瀛洲花园周边规划停车位

　　· 智能停车今后是否会推出优惠政策？

　　· 洛阳到济源的快速通道如何规划？

　　【已回复】

　　1. 建议：同乐建材市场未来是否有拆迁计划？

　　涧西区回复：经查相关规划，同乐建材市场的规划为住宅，具体拆迁时间以政府通知为准，同乐建材市场拆迁改造按照《洛阳市“四河同治、三渠联动”实施方案》进行，具体情况需等相关部门依情况进行研究后决定，具体情况请待政府通知。

　　2. 建议：瀍涧大道上很多公交站亭无座椅。

　　市公交集团回复：目前洛阳市多处道路站亭未提升，待下次提升时将列入道路站亭提升中。

　　3. 咨询：牡丹大道东延工程如何规划？

　　市自然资源和规划局回复：按照规划，牡丹东路西起龙门 大道，东至伊洛路，规划道路红线宽度为40米。

　　4. 咨询：新伊大街北延建设工程穿过五四小区吗？

　　市自然资源和规划局回复：新伊大街北延建设工程北起洛吉快速通道，南至九都东路。其中洛吉快速至陇海铁路段规划红线为60米，双向8车道。按照已批复的设计方案，新街上跨陇海铁路后向北穿过五四小区沿戒毒所西侧向北接入邙岭大道交叉口，之后沿洛孟路路由至徐村小学后向西北方向转线接入洛吉快速通道与三号路交叉口。与正在改造的机砖厂路不重叠，穿过五四小区。

　　5. 投诉：恒大北区天地商业夜间施工扰民。

　　市生态环境局回复：经查，投诉人反映的恒大北区天地商业8月31日夜间因堵车导致泵车晚到，预计混凝土浇筑10点前完工延长至11点多，已告知工地负责人夜间禁止施工，如有特殊工艺需到瀍河环保分局进行审批，审批同意后方可施工，否则夜间禁止施工。工地负责人表示，以后按规定落实各项噪声管控措施。

　　6. 投诉：滨河御景园小区电梯经常性故障，无人检修。

　　市质监局回复：接到您反映的问题后，我洛龙区局立即组织执法人员到现场调查了解情况，我工作人员向该小区电梯维保单位了解该部电梯维修情况后，当场责令该小区物业公司和电梯维保公司对电梯进行全面检查，查找故障频出的根本原因消除隐患，该小区物业公司和电梯维保公司已组织技术人员加强对该梯的巡查，发现问题及时处理保证电梯安全运行，确保人员出行安全。

　　7. 投诉：电表被盗导致无法用电，供电公司迟迟未解决。

　　市供电公司回复：按照天网反窃电专项行动相关要求，为避免窃电人员恶意申报电表丢失，根据流程，在公安机关对电表丢失定性结案后，供电公司方可安装新电表。经现场调查，您所在小区是2020年老旧小区改造体质项目，经健康新村社区居民委员及改造施工单位确认，同时出具出警受理回执，您的电表被施工单位失误拆除，待施工单位对电表完成赔偿后，供电公司将按照流程恢复装表送电。

　　8. 建议：洛龙区恒昌家园和瀛洲花园周边规划停车位。

　　市城市管理局回复：针对您提出的问题，根据《洛阳市城市区机动车停车管理暂行办法》第十八条 “确因居住小区及其周边停车设施无法满足停车需求的，城市区街道办事处可以报请公安交通管理部门和城市管理部门，在居住小区周边支路及其等级以下道路设置临时居住停车区域、泊位，明示居民临时停放时段。”之规定，建议辖区街道办事处按程序报请相关部门处理解决。

　　9. 咨询：洛阳到济源的快速通道如何规划？

　　市交通局回复：洛阳至济源快速通道起点位于洛吉快速通道黄河大桥北桥头，接现有洛吉快速通道。

　　【尚未有结果】

　　1. 咨询：智能停车今后是否会推出优惠政策？

　　【网友建议】

　　建议：尽快维修芳华路下陷的铁路线路面

　　网友：周山大道与芳华路交叉口、衡山路与芳华路交叉口铁路线路面下陷严重，影响车辆正常通行，存在安全隐患，建议相关部门尽快维修。

　　建议：整治洛新小学门口违停乱象

　　网友：洛新开发区洛新小学门口车辆乱停乱放，家长接学生放学经常被堵的水泄不通，虽然设置有禁停标志，但是部分司机视而不见。建议交管部门整治洛新小学门口违停乱象。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

　　如果您有疑问需要咨询求助，有问题需要投诉举报等，可通过以下方式与洛阳网《百姓呼声》栏目取得联系获得帮助：登录洛阳网《百姓呼声》栏目；下载安装《掌上洛阳》手机客户端，随时随地接收部门回复新信息；或扫描下方二维码关注洛阳网百姓呼声微信公众号。

 
[ 责任编辑：张晓丹（见习）]
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