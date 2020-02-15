正商城小区夜间通宵施工严重扰民丨百姓呼声每日简报

9月4日0时--9月4日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计207条，已回复的帖子77条，未回复帖子130条。其中，市教育局、市人防办、市生态环境局、市自然资源和规划局、新安县等单位回复积极。

9月4日0时--9月4日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计207条，已回复的帖子77条，未回复帖子130条。其中，市教育局、市人防办、市生态环境局、市自然资源和规划局、新安县等单位回复积极。

【热帖】

· 市实验小学(凌波校区)新学校开学多名学生流鼻血

· 正商城小区夜间通宵施工严重扰民

· 涧西区学校操场晚上对附近居民开放吗？

· 洛浦公园内“暴走团”噪音扰民

· 龙门大道滨河南路交叉口急需优化

· 涧西区挚爱幼儿园餐费随意涨价每天12元涨至23元

· 开元名郡小区车位是否属于人防工程？

· 鹏祥小区自来水水质差经常堵塞水管

· 中州西路与王祥西路口部分机动车占用非机动车道闯红灯

· 新安县紫苑小学班级人数超额达75人

· 国花宝居小区物业管理混乱车辆乱停乱放

【已回复】

1. 投诉：市实验小学(凌波校区)新学校开学多名学生流鼻血。

市教育局回复：1.凌波校区基本建设在2018年已经完成，包括地面、墙面和操场跑道。近两年的时间，不存在操场塑胶跑道散发味道的问题。2.凌波校区教室内走廊并未装修。教室还是两年前的原有瓷砖和墙面，教室内一面墙柜全部使用环保板材，桌椅采用零甲醛的环保聚酯材料。以上均有照片为证。3.部分室外装饰，所有装修施工由高新区政府招标，规范监理，全部符合环保条件。4.开学前，学校专门写了给家长的信，给家长统一做了说明。因疫情防控要求，下周学生不在校园期间，学校将安排个别家长代表入校了解校园。一所新学校的成立，好的开始决定学校的成长起点，非常理解您对孩子成长的焦虑，我们一定会以各种渠道让您尽快了解学校和老师。让我们共同携手，给孩子一个健康良好的成长环境。家校沟通第一课，信任即是支持，让我们共同建立支持孩子成长的校园环境。

如有需要了解的新情况，请联系洛阳市实验小学凌波校区，电话：63331608 。

2. 投诉：正商城小区夜间通宵施工，严重扰民。

市生态环境局回复：经查，施工的工地为卓阳工地。该工地在进行土方清运过程中产生的噪声对周围居民造成一定影响。根据《洛阳市人民政府关于建立环保问题举报制度的通告》(洛政通〔2009〕11号)建筑施工所产生的扬尘、道路扬尘和建筑物拆除、垃圾及土方清运产生的噪声，由住建部门负责受理。涧西分局执法人员到达现场后，向施工负责人进行了相关法律法规的讲解，要求其进行相关作业时尽量避开居民休息时间，并采取有效的隔声降噪措施，减小对周围居民的影响。

另，2015年6月5日市政府《关于加强2015年高(中)考期间环境噪声管理的通告》第九条规定“九、遇有噪声扰民问题，可拨打以下电话投诉：社会生活、文化娱乐及交通噪声投诉电话：110。室内装修、土方清运噪声投诉电话：12319。工业企业和建筑施工噪声投诉电话：12369。”

3. 咨询：涧西区学校操场晚上对附近居民开放吗？

涧西区回复：根据《洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部教育系统工作专班办公室关于切实做好2020年秋季学期疫情防控工作的通知》文件精神。全区37所中小学实行严格实施校园管控，继续强化校园网格化、封闭式管理，坚持以“外防输入”为重点，加强值班值守，严格出入管理。为保障在校师生的身体健康，目前全区所有中小学操场全天均不对外开放。您可到同乐桥北300米同乐游园内新建的笼式篮球场和笼式足球场内进行健身活动。

4. 投诉：洛浦公园内“暴走团”噪音扰民。

市城市管理局回复：7月中旬，洛浦公园管理处针对“洛阳暴走团”扰民的问题，就已经持续开展专项治理行动。

一、洛阳暴走团的基本情况

经查，洛浦公园北岸洛阳桥至西苑桥段存在5、6支有组织的“暴走团”，每支大概有50人至60人，配备音响设备及口哨，每天固定的时间为早：7:00左右，晚7：30至9:00，每支队伍有专人带队，早上锻炼的较少。以上团队均归洛阳徒步协会。

二、采取的措施

洛浦公园管理处第一时间通知洛阳徒步协会人员，要求各“暴走团”改变行进队列，控制参与人数，降低音箱音量，严禁扰民。洛阳徒步协会人员发通知如下：公园和社区锻炼不扰民、不霸道、不使用大功率音响，不喊口号，降低哨声音量，建议各队化整为零，每队不超过30人，使用较小音量音响，切实降低噪音，解决扰民问题，请各队委员牢记委员使命，督促和协助各队第一队长做好本队工作，轮流排班进行噪音扰民监督，对违规情况录视频拍照以示警告，以后如继续扰民，将依据相关规定拒绝健走队进入公园。接到您的诉求后，洛浦公园管理处将继续加大早、晚巡逻频率，加大管理力度。1、加强与洛阳市徒步协会的联系，督促其落实监管责任。2、进一步加强巡查力度，发现扰民情况及时劝止。3、加强宣传力度，倡导广大游园朋友文明游园。

5. 建议：龙门大道滨河南路交叉口急需优化。

市自然资源和规划局回复：按照滨河南路规划设计方案，远期滨河南路设置下穿隧道穿越龙门大道，隧道起点位于隋唐城路西侧安乐村阳光小区附近，终点位于龙门古玩城附近。东西直行通过隧道通过，地面辅道维持现状。建设部门将按照计划逐步实施。

6. 投诉：涧西区挚爱幼儿园餐费随意涨价每天12元涨至23元。

涧西区回复：接到您的诉求后，我单位立即联系了稚爱幼儿园资产方--洛轴资产公司，要求该单位对所属幼儿园进行核查，并于近期召开家长会，公布伙食账目，妥善解决家长诉求。

7. 咨询：开元名郡小区车位是否属于人防工程？

市人防办回复：经核实，开元名郡地下室部分为人防地下室，你所指示位置表述较为模糊，无法准确答复，你可留下联系方式，我办业务人员将与你取得联系。根据附建人防工程规定，谁投资谁使用谁管理的原则，人防工程所有权归国家，使用权归建设单位，业主对人防车位可以从建设单位租赁，办理不了不动产证，非人防车位可以办理不动产证。

8. 投诉：鹏祥小区自来水水质差经常堵塞水管。

市水务集团回复：经落实，鹏翔小区为我公司注册总表管理客户，由物业管理单位对总表内部进行用水管理(包括收费、维修等)。接到您反映的问题后，我公司立即对该区域供水情况进行排查，经查供水情况正常，供水水质符合国家饮用水卫生标准。并多次联系小区物业，了解其他客户的水质情况均正常。现我们已告知物业，如接到客户反映水质问题，第一时间与我公司联系。由于您未留下联系方式及详细地址，故无法进一步帮您查看。如您对水质方面仍有疑问，可由物业管理单位向河南省水质监测网洛阳监测站申请水质检验，联系电话：63501931。也可拨打我公司24小时服务热线：9610001，我们将竭诚为您服务。

9. 投诉：中州西路与王祥西路口部分机动车占用非机动车道闯红灯。

市公安局回复：大队已电话通知照片中车辆到大队接受处理，同时要求路口执勤人员高峰期间加大管理力度，对不按规定车道行驶、闯红灯等违法行为进行查处，保障辖区道路通行环境。

10. 投诉：新安县紫苑小学班级人数超额达75人。

新安县回复：经了解，近年来，随着城镇化进程加快，城区人口急剧增加，紫苑小学周边小区还没有建设配套小学，新增的学生需进入紫苑小学就读。2019年，紫苑小学已经根据实际情况进行了扩班，但学生人数的剧增，超出了该校设计规模，为保障学生入学，班额不断扩大，形成了大班额现象。目前，我县已经在东区规划建设小学和初中，建成后可解决学校班额较大问题。

【尚未有结果】

1. 投诉：国花宝居小区物业管理混乱，车辆乱停乱放。

【网友建议】

建议：城市绿地、小游园、乐道边设置防蚊虫路灯

网友：今年五月份新区滨水乐道建成投用，配套安装了一批新的路灯，一侧是路灯，一侧是灭蚊虫灯，亮度高，还可以消杀蚊虫，效果很不错。如今城市绿地、小游园、乐道建设已初具规模，大家在享受惠民工程带来便利的同时，也常常被蚊虫所困扰。建议相关部门定期的消杀，并在城市绿地、小游园、乐道边设置防蚊虫路灯。

建议：修整邙山体育公园内损坏的地面

网友：邙山体育公园内地面塌陷，下雨天积水严重，并且平时锻炼的人较多，存在安全隐患。建议尽快修整，方便居民休闲健身。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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