九州池何时能纳入洛阳旅游年票使用范围？丨百姓呼声每日简报

9月3日0时--9月3日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计278条，已回复的帖子75条，未回复帖子203条。其中，市教育局、市公交集团、市自然资源和规划局、市文化广电和旅游局（旅游）等单位回复积极。

9月3日0时--9月3日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计278条，已回复的帖子75条，未回复帖子203条。其中，市教育局、市公交集团、市自然资源和规划局、市文化广电和旅游局（旅游）等单位回复积极。

【热帖】

· 洛阳双语实验学校伊滨校区开学乱象多

· 九州池何时能纳入洛阳旅游年票使用范围？

· 公交卡月票使用不完，是否有选择性优惠政策？

· 建议洛阳市实验小学给学生增加午休时间

· 目前我市是否有可认购的经适房项目？

· 使用洛阳人社APP无法查询社保信息

· 新安产业集聚区到郁山森林公园段道路破损严重 无人修理

· 周山大道联盟路至孙石路如何规划？

· 东升二中初三学生每周六强行加课一天

【已回复】

1. 投诉：洛阳双语实验学校伊滨校区开学乱象多。

市教育局回复：洛阳双语实验学校是经洛阳市教育局审批的民办学校。1.该校后勤处已对校园内所有场所进行了全方位排查和消杀：防蛇处理，草坪修整等。2.教学区楼梯扶手高度符合相关规定；根据消防疏散要求教学楼禁止安装防护网。3.学校安装使用的空调是麦克维尔的中央空调，符合行业规定；个别房间空调出现问题将及时排查维修。宿舍窗纱均已装配到位。11号楼外挂楼梯是消防楼梯，仅供紧急情况下使用，学校将要求并组织学生走内部楼梯。同时，将对外挂楼梯加装玻璃幕墙，目前设计已经完成，近期可开工实施。4.餐厅正在改进中，学校正在积极改善伙食质量，让孩子们吃好吃饱。

2. 咨询：九州池何时能纳入洛阳旅游年票使用范围？

市文化广电和旅游局（旅游）回复：九州池景区为文物部门主管，文保集团运营，经协调，纳入洛阳旅游年票使用范围的具体时间还未确定。下一步我们还将依据《洛阳市旅游条例》第三十三条“国有旅游景区(点)根据情况，每年应当安排一定的时间对公众免费开放。国有旅游景区(点)应当加入洛阳旅游年票系统，并按照服务标准为游客提供优质服务。鼓励非国有旅游景区(点)每年安排一定的时间对公众免费开放，加入洛阳旅游年票系统。”之规定，加大工作力度，争取早日实现。您也可以与文保集团联系，电话：65996901，关注具体进展。我们也欢迎更多优质景区加入洛阳旅游年票系统，更好地发挥旅游年票的利民惠民作用，推动我市旅游产业快速发展！

3. 建议：公交卡月票使用不完，是否有选择性优惠政策？

市公交集团回复：移动支付上线后，银联云闪付有一分钱优惠乘车活动，支付宝乘车也有红包活动，如果您觉得月票用不完会造成浪费，建议您使用电子车票更加优惠。而且，咱们洛阳现在的月票是可以上车连刷的，也就是说您可以带多人上车共同使用，是一种更为合算的乘车方式，这也会在一定程度上避免了月票使用不完的情况。如果您还有需要，可以拨打我们的咨询热线：63192273。

4. 建议：洛阳市实验小学给学生增加午休时间。

市教育局回复：洛阳市实验小学始终重视学生的个性化发展，创新开设了适合学生的校本课程，每天上午和下午分别开设了20分钟和15分钟的“晨读”“午练”选修课程，以培养学生的阅读习惯和书写习惯，从而提升学生的阅读素养和书法素养。往年秋冬季采用1:50预备，2:00上课。目前疫情防控工作常态化，秋季的疫情防控更为重要，为保证学生的健康成长，保证学生快乐学习，实验小学扎实开展错峰上下学，合理安排作息时间。疫情防控为防止学生密集而采取错峰要求，改为低年级和高年级错峰20分钟上、下课。

5. 咨询：目前我市是否有可认购的经适房项目？

市住房保障和房产服务中心回复：我市目前暂无符合认购条件的经济适用住房项目。我市经济适用住房符合认购条件后将在洛阳日报、洛阳晚报及市住房保障和房产服务中心网站发布认购公告。特别提醒：经适房报名、资格审核、选房手续必须本人亲自到场办理，不能代办，申购过程中不收取任何费用，一些网络、微信群、中介发布经适房销售信息均为虚假信息，请不要相信这些虚假信息。若要了解经适房项目认购信息您可关注市住房保障和房产服务中心官方网站查看了解（www.lyzbj.org.cn）。

6. 咨询：使用洛阳人社APP无法查询社保信息。

市人力资源和社会保障局回复：全省统一的新系统上线后，洛阳人社APP和人社平台只能查询原系统中的医疗保险和生育保险；养老保险、失业保险、工伤保险启用了全省统一的新系统，在洛阳人社APP上无法查询，可到河南社会保险网上业务大厅注册查询：http://222.143.34.121/portal/或在支付宝中搜索“豫事办”小程序，在豫事办小程序中查询。

7. 咨询：周山大道联盟路至孙石路如何规划？

市自然资源和规划局回复：周山大道在涧西段主要采取高架形式，在联盟路南落地，规划红线宽度60米。

8. 投诉：东升二中初三学生每周六强行加课一天。

涧西区回复：根据部分家长、学生的建议，结合毕业班教学工作的实际，东升二中组织教师利用周六义务为学生进行辅导，答疑解惑、查漏补缺（不收任何费用），学生自愿参加。

【尚未有结果】

1. 投诉：新安产业集聚区到郁山森林公园段道路破损严重，无人修理。

【网友建议】

建议：优化王城大道老310国道隧道口交通标志牌设置

网友：王城大道老310国道向南的隧道口，交通标志牌设置有问题，前面的限高架刚好遮住了标志牌，尤其到晚上限高架上的摄像头补光灯一开，交通标志牌完全看不清楚，建议有关部门根据实际情况对交通标志牌设置进行优化。

建议：对丽春路涧河桥至芳林路沿线的公交车站点进行优化

网友：丽春路涧河桥至芳林路沿线公交车站点设置不合理，上阳路口两侧的公交车站点起步后就要左转变道，存在交通安全隐患，并且上阳路口东边的公交站点破旧不堪，影响城市形象。建议公交集团对该路段公交车站点进行合理优化，充分利用路两边修路时设置的公交车站亭，方便市民乘车。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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