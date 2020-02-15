“十一”假期学生可否跨省旅游？丨百姓呼声每日简报

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9月8日0时--9月8日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计206条，已回复的帖子62条，未回复帖子144条。其中，市公安局、市教育局、市住房公积金管理中心、洛龙区、市轨道集团等单位回复积极。
9月8日0时--9月8日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计206条，已回复的帖子62条，未回复帖子144条。其中，市公安局、市教育局、市住房公积金管理中心、洛龙区、市轨道集团等单位回复积极。
【热帖】
· 中州路王城公园附近慢车道上车辆乱停乱放
· 二乔路公交停车场何时动工开建？
· “十一”假期可否跨省旅游？学生可以跨省旅游吗？
· 公积金贷款什么时间能放款？
· 绿地公馆燃气至今未开通
· 成人教育必须提供高中毕业证吗？
· 轩洁环保公司拖欠环卫工人工资福利
· 孟津会盟到扣马沿黄312省道工程什么时候开工？
· 关林路兴洛西街地铁站连续多日深夜施工扰民
【已回复】
1. 投诉：中州路王城公园附近慢车道上车辆乱停乱放
市公安局回复：由于王城公园附近没有大型停车场，每逢周六周日和其他节假日，造成大量到王城公园的游玩、参观的车辆没有停车位停车。经主管部门协调，在不影响道路通行的情况下，在中州路两侧辅道内（王城大道至七里河桥），允许顺向单排停放车辆，不允许双向、逆向停车，对不按规定停放（双排、逆向），堵塞道路通行的车辆，西工交巡大队将加大治理力度，保障道路畅通。
2. 咨询：二乔路公交停车场何时动工开建？
市公交集团回复：老城区政府正在进行建设用地拆迁及征收工作，估计下月中下旬完成拆迁工作，待老城区政府移交完建设用地后，即可启动项目建设。
3. 咨询：“十一”假期可否跨省旅游？学生可以跨省旅游吗？
市教育局回复：“十一”放假期间相关事宜需等待洛阳市疫情防控指挥部的进一步通知，国庆放假前会发文公布，请大家耐心等待！
4. 投诉：公积金贷款什么时间能放款？
市住房公积金管理中心回复：购买城市区二手住房申请住房公积金贷款办理流程：借款人到洛阳市民之家5楼公积金窗口贷前咨询 → 到房管局签订《存量房合同签约证明》、《资金托管协议》，土地使用权预审，依法缴纳相关税费 → 借款人申请贷款 → 洛阳市民之家5楼公积金窗口贷款初审 → 查看现场、出具勘察确认书 → 洛阳市民之家5楼公积金窗口贷款复审、审批 → 签订《洛阳市住房公积金借款合同》（同时担保公司初审、复审、审批 → 签订《委托担保及反担保抵押合同》） → 市房屋管理部门办理房产转移登记和抵押登记手续 → 领取不动产证和他项权利证 → 担保公司出具《担保声明》 → 受委托银行发放贷款 → 借款人到市民之家担保窗口领取相关合同 → 借款人按期还款。如对我们的电话答复还有疑问请致电住房公积金服务热线：12329，我们将竭诚为您服务！
5. 投诉：绿地公馆燃气至今未开通
新奥华油燃气公司回复：绿地公馆小区已验收通过，安排客服部本周末进行整体置换点火。咨询、办理燃气业务请拨打全天值守客服热线95158，获取便民信息、参与线上活动请关注微信公众号“洛阳新奥华油燃气有限公司”。
6. 投诉：成人教育必须提供高中毕业证吗？
市教育局回复：《河南省2020年成人高校招生工作规定》中明确指出：“报考高起本或高起专未满18周岁考生（2002年12月31日以后出生），在信息确认时必须提供其具有高中毕业文化程度的毕业证书原件及复印件”。您已满18岁，按照规定可以报考。对于您的诉求，招生考试中心已要求所在县招办工作人员与您电话联系，就您遇到的问题做出沟通和解释。如有其他疑问，可登录“河南省成人高校招生考生服务平台”进行查询，也可直接联系洛阳市招生考试中心成人与社会考试科，电话：63939855。
7. 投诉：轩洁环保公司拖欠环卫工人工资福利
洛龙区回复：首先，感谢您对环卫工作的监督和关注。网帖反映问题，我单位高度重视，立即安排专人进行调查核实。现将调查情况说明如下：近年来，我区按照环卫工作市场化工作要求，将辖区内主次干道的清扫保洁工作采取服务外包的方式，公开招标由专业清扫保洁公司进行保洁。环卫工人属各中标保洁公司自行管理，由各保洁公司自行发放工资福利。经与“河南轩洁环保科技有限公司”负责人核实，因涉及考勤和绩效奖励信息核对，环卫工人工资发放形式为当月15号前发放上月工资，所有工人工资均按月发放，不存在拖欠工资问题。该公司毛巾、手套等用品每3个月发放1次，大、小扫把隔月交替发放，每次用品的发放均由环卫工人本人签字领取。经核实，今年夏季以来高温补贴经统计汇总后，将随8月份环卫工人工资一并发放。我局将持续加强对各保洁公司的监督管理，全面保障环卫工人权益。
8. 投诉：关林路兴洛西街地铁站连续多天深夜施工扰民
市轨道集团回复：由于现场施工噪声，对您和您家人产生的困扰及影响，我方表示歉意；近期因为我方正在施工关林大道站附属结构。目前我方采取以下措施降低噪音：1、按照声音大小分为白班、夜班。白天现场施工声音较大工序，夜间进行声音较小的工序。2、我方将关林大道站四周全部采用围挡封闭，以此阻挡声音的传播。3、我方在施工前对声音大的设备操作人员进行培训，尽可能采取熟练人员进行设备操作。取得的效果：近期我方严格按照以上措施进行现场管理，声音得到了明显的降低，投诉人员直线下降。如果您这边对此没有意见，我方将严格按照此类措施及施工阶段进行施工，再次对您和您的家人报以诚恳的歉意，祝您和您的家人身体健康、万事如意。给您造成的不便请您谅解。
【尚未有结果】
1. 孟津会盟到扣马沿黄312省道工程什么时候开工？
【网友建议】
建议：拓宽四通路铁路桥道路旁人行道
网友：四通路铁路桥附近先关道路是我市东部一条重要的通道，随着城市的发展，高层住宅楼的兴建，人流车流量日趋增大，而附近道路旁的人行道宽度相比于市区多数地方明显偏窄，不利于行人和车辆保持距离，建议有关部门重视相关问题以及道路交通安全隐患，适当拓宽人行道。
建议：延长老城体育场乒乓球区域开放时间
网友：在今年未修整田径场之前，老城体育场的乒乓球活动区域一直未限制对外开放时间，但内部修整之后，乒乓球活动区域开放时间改为为每天早上5：30-7:30；下午18:00-20:00，活动时间明显缩短。建议管理方考虑市民诉求，给予体育场乒乓球区域更长的开放时间，实现市民渴望加强锻炼身体的愿望。
(记者 李珂尧 整理)
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