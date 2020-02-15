“十一”假期学生可否跨省旅游？丨百姓呼声每日简报

6. 投诉：成人教育必须提供高中毕业证吗？

市教育局回复：《河南省2020年成人高校招生工作规定》中明确指出：“报考高起本或高起专未满18周岁考生（2002年12月31日以后出生），在信息确认时必须提供其具有高中毕业文化程度的毕业证书原件及复印件”。您已满18岁，按照规定可以报考。对于您的诉求，招生考试中心已要求所在县招办工作人员与您电话联系，就您遇到的问题做出沟通和解释。如有其他疑问，可登录“河南省成人高校招生考生服务平台”进行查询，也可直接联系洛阳市招生考试中心成人与社会考试科，电话：63939855。

7. 投诉：轩洁环保公司拖欠环卫工人工资福利 洛龙区回复：首先，感谢您对环卫工作的监督和关注。网帖反映问题，我单位高度重视，立即安排专人进行调查核实。现将调查情况说明如下：近年来，我区按照环卫工作市场化工作要求，将辖区内主次干道的清扫保洁工作采取服务外包的方式，公开招标由专业清扫保洁公司进行保洁。环卫工人属各中标保洁公司自行管理，由各保洁公司自行发放工资福利。经与“河南轩洁环保科技有限公司”负责人核实，因涉及考勤和绩效奖励信息核对，环卫工人工资发放形式为当月15号前发放上月工资，所有工人工资均按月发放，不存在拖欠工资问题。该公司毛巾、手套等用品每3个月发放1次，大、小扫把隔月交替发放，每次用品的发放均由环卫工人本人签字领取。经核实，今年夏季以来高温补贴经统计汇总后，将随8月份环卫工人工资一并发放。我局将持续加强对各保洁公司的监督管理，全面保障环卫工人权益。

8. 投诉：关林路兴洛西街地铁站连续多天深夜施工扰民

市轨道集团回复：由于现场施工噪声，对您和您家人产生的困扰及影响，我方表示歉意；近期因为我方正在施工关林大道站附属结构。目前我方采取以下措施降低噪音：1、按照声音大小分为白班、夜班。白天现场施工声音较大工序，夜间进行声音较小的工序。2、我方将关林大道站四周全部采用围挡封闭，以此阻挡声音的传播。3、我方在施工前对声音大的设备操作人员进行培训，尽可能采取熟练人员进行设备操作。取得的效果：近期我方严格按照以上措施进行现场管理，声音得到了明显的降低，投诉人员直线下降。如果您这边对此没有意见，我方将严格按照此类措施及施工阶段进行施工，再次对您和您的家人报以诚恳的歉意，祝您和您的家人身体健康、万事如意。给您造成的不便请您谅解。