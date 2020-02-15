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“十四五”时期，河南科技大学将开展“双一流”建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-27 10:07

　　洛报融媒记者从正在进行的洛阳市人大常委会教育事业高质量发展专题询问会议上了解到，“十四五”规划正在编制，洛阳市将结合副中心城市建设，做好教育高质量发展顶层设计，使教育事业在洛阳副中心城市建设中有更大担当作为。

　　洛阳市发改委副主任刘明元介绍，目前，洛阳市发改委正在牵头编制全市“十四五”规划，本次规划与“十三五”最大的不同，是跳出洛阳，站位副中心城市建设、洛阳都市圈，从更大范围、更广空间上来谋划发展。教育作为优先发展战略，摆在了首要位置。初步考虑未来5年洛阳市教育事业发展，就是坚持教育优先，以教育现代化为主线，以教育强市为目标，聚焦重点领域，加快构建“均衡、优质、完善”的教育服务体系，为副中心城市建设和高质量发展提供智力支撑和人才支持。具体来说：

　　学前教育方面，一个基本的思路是推动学前教育普及普惠发展。党的十九大就提出“幼有所育”，就是要办好学前教育。在“十四五”时期，要进一步扩充公办园和普惠性民办园规模，每年新建、改扩建一批幼儿园，新建小区也要同步规划、配套建设幼儿园，努力让所有孩子都能够“入好园”。

　　义务教育方面，义务教育是办好人民满意教育的重中之重，重点是推动义务教育优质均衡发展，缩小区域、城乡、校际和群体之间差距，实现从“基本均衡”向“优质均衡”的转变。

　　高中教育方面，要推进高中教育普及攻坚和特色发展，建设一批优质普通高中，推动普通高中和中职学校合作办学，进一步增强高中教育在人才培养中的承上启下作用。

　　职业教育方面，职业教育在洛阳已经形成了一批优势品牌，“十四五”时期，将重点围绕扩量提质、特色发展、构建现代职业教育体系这样一个思路，集中力量建成一批特色职教学校、人才培训基地，推进产教融合、校企合作，进一步巩固提升洛阳市职教水平。

　　高等教育方面，如果说基础教育是一个地方发展的基石，那么高等教育就是柱石，是一个地方提升城市综合竞争力的关键所在。“十四五”时期，洛阳对现有大学，将实施质量提升工程，比如现有的河南科技大学开展“双一流”建设，洛阳理工、洛阳师范、平乐正骨医学院都申建“一流学科”；未来还将谋划布局大学城，吸引国内外更多优质教育资源落地洛阳，提高洛阳市高等教育综合竞争力。（洛报融媒记者 孙小蕊 李冰 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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