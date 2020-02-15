集思广益 严格标准 高质量编制洛阳“十四五”规划

昨日，我市召开“十四五”规划及黄河流域生态保护和高质量发展规划编制工作推进会，通报各项规划编制进展情况，要求提高认识、加快进度，确保两个规划纲要和各专项规划高质量编制。

昨日，我市召开“十四五”规划及黄河流域生态保护和高质量发展规划编制工作推进会，通报各项规划编制进展情况，要求提高认识、加快进度，确保两个规划纲要和各专项规划高质量编制。

市委常委、常务副市长王琰君参加会议并讲话。他强调，要提升站位，“十四五”时期是洛阳都市圈建设的起步期、副中心城市建设的关键期、抢抓机遇的窗口期，市委、市政府高度重视两项规划的编制工作，各县(市)区、各相关部门一把手要亲自牵头组织、亲自参与规划编制，按照全市高质量发展的路径研究谋划。要严格标准，扎实做好项目谋划，争取更多项目进入国家、省大盘子。选择一流水平的编制机构，提供一流的服务和支持，实现各部门资源共享。同时做好与国家、省规划的衔接配套，强化与洛阳国土空间规划、都市圈发展规划等的贯通对接，做好顶层设计与问计于民的衔接结合，广泛征集社会各界意见建议，确保规划编制质量。各单位要倒排工期、细化时间节点、实行挂图作战，确保总体规划及各项专项规划9月10日前完成基本思路，10月底前完成初稿。要严格督导，由市发改委牵头各相关部门加快规划编制工作，同时加强对各县(市)区、各市直单位专项规划的指导，每周通报规划编制进度，齐心协力，统筹推进，绘好洛阳“十四五”发展蓝图，实现更好更快更高质量发展。(记者 李迎博)