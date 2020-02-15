中国残联在洛阳召开“十四五”时期残疾人保障和发展规划征求意见座谈会

5日至8日，中国残联在我市召开“十四五”时期残疾人保障和发展规划征求意见座谈会。中国残联党组成员、副主席、副理事长程凯出席会议。

5日至8日，中国残联在我市召开“十四五”时期残疾人保障和发展规划征求意见座谈会。中国残联党组成员、副主席、副理事长程凯出席会议。 5日至8日，中国残联在我市召开“十四五”时期残疾人保障和发展规划征求意见座谈会。中国残联党组成员、副主席、副理事长程凯出席会议。 部分省份残联相关负责同志参加会议。会议围绕做好“十四五”时期残疾人保障和发展规划编制工作，充分听取地方残联意见建议，并按照发扬民主、科学决策、分类指导的原则分区域调度省级残联规划编制进度，同时开展“十三五”时期残疾人小康进程规划执行情况定点抽样评估工作。 在洛期间，程凯一行调研了我市贫困残疾人脱贫攻坚工作，先后到洛宁县底张乡西磨头村、天宁木业、洛宁县重度残疾人托养中心，以及宜阳县韩城镇贫困重度失能残疾人集中托养中心、宜阳县中医院残疾儿童康复训练室进行走访调研。 省残联党组书记、理事长王丽，副市长贺敏等参加相关活动。(记者 余子愚 通讯员 崔婕)