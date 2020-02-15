李亚主持召开市委常委会（扩大）会议 研究部署当前重点工作和“十四五”规划编制

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委会(扩大)会议，深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局会议和党外人士座谈会上的重要讲话、对“十四五”规划编制工作作出的重要指示精神，对扎实做好当前重点工作、科学编制“十四五”规划等提出要求。

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委会(扩大)会议，深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局会议和党外人士座谈会上的重要讲话、对“十四五”规划编制工作作出的重要指示精神，对扎实做好当前重点工作、科学编制“十四五”规划等提出要求。

会议指出，要深入学习领会、坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，深刻领会党中央对当前形势的科学判断、党中央关于“十四五”时期国民经济和社会发展的战略部署、做好下半年经济工作的原则方法和重点环节，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，科学谋划、抓住机遇、积极争取，切实在危机中育新机、于变局中开新局，准确把握发展规律，全力推动经济高质量发展。

会议强调，要深入贯彻落实市委十一届十三次全会部署，扎实做好当前各项工作，在常态化疫情防控中抓好“六稳”“六保”“五提”工作，积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动洛阳发展迈入新境界，全面完成今年各项目标任务。要毫不放松抓好常态化疫情防控。始终保持高度警惕，坚持思想不松、机制不变、队伍不散，严格落实外防输入、内防反弹各项措施，做好秋冬季防控准备，加快建立完善疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制，确保防控工作常态长效。要千方百计保护和激发市场主体活力。树牢“为企业减压就是为发展赋能”理念，持续深化“联企入企惠企助企”活动，持续优化营商环境，解决好地企合作联席会议企业反映的问题，提升惠企政策延续性和知晓度，处理好抓龙头企业与中小微企业、保市场主体与培育新市场主体、保市场主体与调结构促转型等关系，着力抓好产业链供应链固链延链补链，不断增强市场主体获得感。要两手发力，牢牢把握扩大内需战略基点。持续发挥消费基础作用，紧盯新兴消费，抓牢传统消费，稳住大宗消费，拓展文旅消费，在持续叫响“古都夜八点”品牌基础上，谋划推出姊妹篇，以夜间带全天，以线上带线下，以直播带实体，以中心带县域，把购、食、文、旅、体等融为一体，推出更潮更炫更有范儿的“古都新生活”消费品牌，让各种潜力活力在河洛大地激发涌流；充分发挥投资关键作用，大力实施“97183”合理有效投资行动计划，用足用好抗疫特别国债、地方政府专项债，积极谋划布局“两新一重”项目，抓好重大项目点对点精准招商，加快对接副中心城市建设既定的重大招商项目，筹备好第三季度重大项目集中开工。要着力打赢打好三大攻坚战，确保脱贫成果经得起历史和人民检验，坚决打赢污染防治攻坚战，以集中学习研讨活动查摆突出问题专项整治为抓手，确保政治安全、经济安全、社会安全、人民安全。

会议强调，要科学编制我市“十四五”规划。准确把握“十四五”洛阳经济社会发展的时代背景和战略定位，以习近平总书记“五个必须”要求为遵循，认清、吃准、摸透洛阳市情，梳理总结“十三五”各项工作，找准问题短板弱项，明确未来目标任务。搞好统筹衔接，把“十四五”规划编制与落实国家战略、落实省委省政府支持洛阳政策意见、洛阳都市圈发展规划等深入结合，统筹推进国土空间、综合交通、生态、文旅等规划编制，实现“多规合一”。积极主动对接争取，全面启动、专班运作，开门问策、集思广益，早谋早争、早进多进国家、省大盘子，不断厚植洛阳发展新优势。

会议审议了《关于洛阳市2019年财政决算和2020年上半年财政预算执行情况的报告》，强调要稳定运行、保障刚需、依法征收、深化改革，着力压减非急需非刚性支出，切实做好财政预决算工作。

会议还研究了其他事项。（记者 李东慧 孙小蕊）