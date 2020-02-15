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洛阳公开征集“十四五”规划意见建议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-19 08:29

　　习近平总书记近日对“十四五”规划编制工作作出重要指示强调，把加强顶层设计和坚持问计于民统一起来，齐心协力把“十四五”规划编制好。为贯彻落实习近平总书记重要指示精神，把社会期盼、群众智慧、专家意见、基层经验充分吸收到洛阳“十四五”规划编制中来，汇集众智合力，高质量编制出一个体现人民期盼、引领未来发展的“十四五”规划，洛阳“十四五”规划编制工作正式开展网上意见征求活动。

　　据了解，本次网上意见征求活动分别在洛阳网百姓呼声、洛阳市发改委官网、洛阳广播电视台微信公众号(老贾播报)、“学习强国”洛阳学习平台开设“十四五”规划建言专栏，广大网民可进入相关页面建言献策。若建议内容较多，可发送电子邮件至洛阳“十四五”规划建言专用邮箱(ghb1702@126.com)。网上意见征求活动自即日起至10月18日截止，有关意见建议汇总整理后将作为编制洛阳市“十四五”规划重要参考。

　　“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，是洛阳加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎的关键五年，也是洛阳在推动中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展两大国家战略叠加中展现更大担当更大作为的重要五年，做好“十四五”规划编制工作意义重大。热忱欢迎社会各界积极参与，提供宝贵意见建议。

　　>>>点击进入洛阳网页面，为洛阳“十四五”规划献一策
[ 责任编辑：席倩倩]
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