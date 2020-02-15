李亚在洛阳市“十四五”规划编制工作座谈会上强调：高质量编制“十四五”规划 为建设现代化强市开好局起好步

高质量编制“十四五”规划是当前的一项重要任务。昨日，我市举行座谈会，听取“十四五”规划编制工作进展情况汇报，征求相关专家学者意见建议。市委书记李亚在会上强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于“十四五”规划编制工作的重要指示和中共中央政治局会议精神，高质量编制“十四五”规划，不断厚植洛阳发展新优势，为建设社会主义现代化强市开好局、起好步。

高质量编制“十四五”规划是当前的一项重要任务。昨日，我市举行座谈会，听取“十四五”规划编制工作进展情况汇报，征求相关专家学者意见建议。市委书记李亚在会上强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于“十四五”规划编制工作的重要指示和中共中央政治局会议精神，高质量编制“十四五”规划，不断厚植洛阳发展新优势，为建设社会主义现代化强市开好局、起好步。

会议听取了我市“十四五”规划编制工作进展、规划初步成果汇报。省社科院院长谷建全、洛阳师范学院院长梁留科、河南科技大学经济学院院长刘溢海、市城乡规划委员会专家组组长李国恩、汉魏故城文物管理所名誉所长徐金星、清洛基地执行主任马明星等专家学者先后发言，积极建言献策。

李亚指出，中央、省委对“十四五”规划编制工作高度重视。我们要把握大局大势、紧扣时代脉搏，深入学习贯彻总书记重要指示和中央、省部署要求，围绕建设社会主义现代化强市，按照形成新发展格局的要求，全面落实洛阳发展新定位，高水平做好洛阳“十四五”规划编制工作，加快推进新基建、布局新产业、培育新消费、形成新动能、厚植新优势，重塑中长期经济增长动力，推动洛阳在强自身的基础上实现强辐射、强带动。要坚持原则要求、把握根本方向，以习近平总书记“五个必须”重要要求为遵循，明晰形势判断，更好谋划一局一域发展，以新发展理念为引领，把高质量发展要求贯穿“十四五”发展全过程各领域各环节。

李亚强调，要审视市情特征、把准战略起点。认真评估“十三五”规划实施情况，摸清洛阳家底和发展现状特征，进一步审视传统优势，梳理资源区位优势，充分挖掘后发优势，厚植战略叠加优势，努力积蓄“十四五”发展的强大动力；进一步审视成绩经验，对正确的工作思路举措在规划中予以坚持和延续，坚定发展信心、提升市场预期；进一步审视短板弱项，坚持目标导向和问题导向相统一，补上对外开放、交通、高等教育、金融等短板，解放思想、拓宽视野，跳出洛阳、跳出河南，在更高坐标系中制定发展战略，提升规划编制层次水平。要立足谋深谋实、提升发展思路。把目标任务定好，将“十四五”规划与落实洛阳发展新定位相衔接，按照约束性指标坚决贯彻、预期性指标重在引导的要求，确保目标既鼓舞人心又符合实际，增强发展“含金量”“含新量”“含绿量”；把具体举措定实，在产业发展、创新驱动、都市圈建设、生态文明建设、文化繁荣兴盛等领域拿出更多管用措施；把大事要事敲定，通过“十四五”规划编制，着力推进洛阳都市圈既定重大项目建设，拥抱5G和数字经济“新蓝海”，谋划好一系列大事要事，不断厚植发展新优势；把重大项目谋实，统筹好基础设施建设、产业发展、生态建设、民生保障，统筹好城市和乡村，统筹好新基建和传统基建，争取更多项目进入国家、省大盘子。

李亚强调，要统筹系统谋划、加强衔接对接。承接好“一带一路”建设、中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略，全面落实党的十九大确定的各项战略，落实好洛阳发展新定位，延续好“十三五”以来的正确思路举措，确保我市“十四五”规划与国家、省规划的衔接配套，强化与洛阳都市圈发展规划、黄河流域生态保护和高质量发展规划的衔接对接，推动专项规划同步进行，统筹协调做好市级各类规划，确保目标、指标、坐标相向而行。要汇聚众智合力、确保规划质量。坚持开门编制规划，创新编制方式方法，搭建社会参与平台，依靠基层群众力量，发挥专家智库作用，学习借鉴外地经验，形成部门工作合力，确保编制出一个体现人民期盼、引领未来发展的高质量规划。

刘宛康主持座谈会。赵会生、吴中阳、杨炳旭等参加会议。(记者 李东慧)