李亚主持召开市委常委会会议 认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神 对黄河流域水生态治理工作再研究再部署

今日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，认真学习贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展、治水兴水的重要指示，在中共中央政治局常委会会议研究部署防汛救灾工作时的重要讲话精神，传达全省河长述职视频会议要求，对我市黄河流域水生态治理工作再研究再部署。

今日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，认真学习贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展、治水兴水的重要指示，在中共中央政治局常委会会议研究部署防汛救灾工作时的重要讲话精神，传达全省河长述职视频会议要求，对我市黄河流域水生态治理工作再研究再部署。

会议听取了中央和省生态环境保护督察交办问题整改、全市河长制湖长制履职和黄河“清四乱”问题整改、全市“四河三渠”综合治理巩固提升等情况汇报，与会市级领导、相关市直部门和县(市)区坚持问题导向，结合自身工作实际和下步打算作了发言。

会议指出，党的十八大以来，习近平总书记高度重视生态环境保护工作，多次就河湖保护治理发表重要讲话，亲自谋划推动长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略，开启了大江大河治理的新时代。今年是污染防治攻坚战的决战决胜之年，也是污染防治攻坚战三年行动计划的收官之年，洛阳作为黄河流域标志性城市，做好水生态治理工作意义重大、责任重大。各级各部门要深入学习总书记重要指示要求，提升政治站位，认清重大意义，保持清醒忧患，始终对表对标、扛牢责任，坚持问题导向，补上短板欠账，扎实推进黄河流域生态保护和高质量发展。

会议强调，要聚焦重点任务和关键环节，着力推进新时代大保护大治理大提升治水兴水行动。要紧盯项目、久久为功，将秦岭防洪渠、邙山渠纳入河渠综合治理体系，形成“四河五渠”全域河渠治理新格局。在截污治污上着力对排污口、黑臭水体开展常态化排查，不折不扣抓好污水处理厂建设，统筹实施污水管网规划建设；在引水补源上加快实施既定引水工程，积极谋划更多项目纳入“十四五”规划，实现水环通、水循环；在河道治理上，转变传统理念，加快征迁进度，推动水道、绿道、风道同步规划建设，不断拓展绿色空间；在游园湿地上，坚持因地制宜、把握标准，统筹推进既定湿地的建设提升，确保按节点完成；在沿河路网上，同步推进滨河主干道、亲水慢行道、游园小步道三级路网；在沿河棚改上，依法依规、规划引领，扎实做好群众安置，维护好群众合法权益。要坚持问题导向，深入开展黄河“清四乱”。全面铺开问题排查工作，充分调度群众积极性，推动整治向沟道、坑塘、马路边沟等小微水体进军；集中攻坚开展清理工作，严格落实列单销账制度，坚决把不合法不合规的涉河工程清理到位，大力整治非法采砂问题，积极推广应用机制砂，不断巩固提升治理成效；抓好中央、省生态环境保护督察反馈问题和黄河“清四乱”重点问题整改，按照谁验收、谁签字、谁负责要求，逐项开展督查、逐个现场核实，确保问题整改彻底清零。要全面落实河长制湖长制。严格责任落实，推动河长制湖长制从“有名有实”走向“有力有为”；健全组织体系，推广党委政府主导，水利部门牵头，各部门协同配合的综合治理协作联动机制，做强做实治水“神经末梢”；创新体制机制，探索建立县区之间绿色利益分享、洛阳都市圈跨界河长协作等机制，实现共建共享、联保共治。

会议指出，要持续加强督导检查，树牢“清新简约、务本责实、实干兴洛”的作风导向，立足于实、立足于做、立足于效，切实履职尽责，严格监管执法，创新监管方式，精准执纪问责，推动党员干部既挂帅、又出征，更多深入基层一线，用脚步丈量对党忠诚，确保治水兴水各项任务落地见效。要坚持人民至上、生命至上，毫不放松抓好防汛工作，强化防汛值守和日常巡查，维护好人民群众生命财产安全。

会议审议并原则通过《中共洛阳市委关于加强和改进新时代人大工作的实施意见》，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持和完善党对人大工作的领导，强化政治引领，加强理论学习，完善体制机制，发挥好各级人大常委会党组作用。要强化依法履职，服务中心大局，推动高质量立法，提升人大监督实效，做好重大事项决定工作，推动各项工作始终与党委同心聚力、同向发力。要强化作用发挥，凝聚强大合力，健全代表联系制度，提高代表履职能力，创新代表履职方式，更好发挥代表桥梁纽带作用。要坚持以党的政治建设为统领，不断强化自身建设，提高依法履职能力，坚持纪律作风从严，真正把人大机关建设成为模范机关。(洛报融媒记者 李东慧 白云飞)