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李亚：老旧小区改造要“硬件”“软件”一起提升
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-11 19:37

　　正在实施改造的九都路11号院，新装了坡屋顶、粉刷了外立面、加装了电梯，地下管网完成雨污分流，三线全面入地……用小区居民郭胜利的话说，老旧小区改造带来了“由表及里”的崭新面貌。

　　实施老旧小区改造，关系到居民生活环境改善和城市整体形象提升，市委市政府将其列入今年重点民生实事强力推进。

　　今年我市老旧小区改造进展如何？群众是否满意？市委书记李亚十分关注。11日到西工区调研期间，他专程到九都路11号院察看了老旧小区改造情况。

　　“改造后有哪些新变化？大伙感觉怎么样？”李亚与几位正在院内休闲的老人交流。

　　“看着很美，还装了电梯，真是我们老年人的福气。”今年85岁的宗桂琴老人满是笑意。

　　“建设单位干活很快。”另一位老住户郭胜利接着说，原来小区地势低洼、排水不畅，一遇下雨就积水。今年改造后近几次下雨再也没有积水，效果很好。

　　李亚听闻十分欣慰。“习近平总书记和党中央一直关心惦记着人民群众。总书记多次指出，人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”他说，我们老旧小区在建设之初由于历史局限，功能不健全，设施有短板。近年从中央到地方都拿出专项资金，着力解决老旧小区遗留问题，目的就是让群众更多共享改革发展成果。市委市政府积极推进老旧小区改造，正是落实总书记指示的具体行动。

　　“电梯装上了，楼体也美化了，大伙还有哪些新期盼？”李亚邀请群众多提意见建议。

　　有小区居民提出，目前还没有集中供暖，希望这个短板也能补上。

　　“这个市委市政府已有考虑。”参加调研的是市直有关部门负责同志现场表示，供热管网已铺设到小区门口，仅剩小区内部管道和设备安装了，今年采暖季前一定完工。

　　李亚叮嘱在场相关负责同志，群众有所呼，党委政府有所应，群众有所需，党委政府有所为，要紧盯群众最关心最期盼问题，把每件民生实事都办到群众心坎上。

　　“老旧小区改造要‘硬件’‘软件’一起提升。”李亚向在场群众发出新的倡议：落实总书记“建立共建共治共享的社会治理格局”的指示，倡树和谐新风，争创文明小区。

　　宗桂琴老人接过话茬说，一定要把身体养好，更多享受好政策带来的好日子。说罢，小区里掌声、笑声不断……（洛报融媒记者 李东慧）
[ 责任编辑：席倩倩]
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