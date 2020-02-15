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即将亮相中国民营企业大会！看看“洛阳智造”设备啥模样
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-05 17:04

　　第六届中国民营企业大会上将有“洛阳智造”亮相！今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局、洛阳市个体私营经济协会获悉，洛阳锐创电气设备有限公司即将参加11月14日在湖南长沙举行的第六届中国民营企业大会，这也是我市唯一一家参会的高新技术企业。

　　中国民营企业合作大会是凝聚全国个私协会系统力量，致力于提升服务会员能力水平、服务区域经济增强发展新动能的全国性品牌活动，已经连续成功举办五届，成为全国民营企业家交流全作的主要平台，推进区域经济发展的有力载体、了解掌握民营经济政策的重要渠道。本届活动经国家市场监督管理总局批准，中国个体劳动者协会、长沙市人民政府和湖南省市场监管局全程主办。

　　洛阳市锐创电气设备有限公司成立于1993年，目前已在洛阳市高新技术产业开发区建设了两个新的生产基地，是一家以高低压成套配电设备、自动化生产线及智能数控设备、机器人的设计、生产、安装、调试、维修为一体的综合性制造施工总承包的高科技企业。市个体私营经济协会相关负责人介绍，经过多次对接和沟通，此次该公司将携带自主研发的“数控智能点胶机”“数控智能螺柱栽栓机”和“工业机器人”三款设备参展，现场展示“洛阳智造”和高科技民营企业形象。

　　一起来看看这些“洛阳智造”设备的模样吧！

数控智能螺柱栽栓机

　　数控智能螺柱栽栓机

　　采用传统方式手动焊接螺柱，往往会出现焊接不牢固、定位不准确等情况。采用数控智能方式可以实现自动送钉、自动焊接，将螺钉迅速、准确、牢固地焊接在金属表面，而且不会有明显的凹陷、凸起等情况。另外还能多个焊枪工作，焊接多种规格的螺钉。

　　应用领域：电气、电子、锅炉、电力建设、装饰与家电、电梯、汽车行业、船舶行业、航天工业等。

数控智能点胶机

　　数控智能点胶机

　　传统手工压贴密封胶条的方法，不仅密封条之间有接头，时间长了还会出现变形、不牢固等问题。自动化点胶涂胶工艺是通过自动控制系统将涂胶原料按比例、精准涂在需要密封的位置，现场发泡成型。这样做成的胶条表面光滑、回弹性强、接口平滑、粘接牢固不易脱落、同时具有高效的密封性。

　　应用领域：机箱机柜、汽车、照明灯具、锁具、过滤器、家用电器、电子电气、包装等。

焊接工业机器人

　　工业机器人

　　包括焊接、切割、打磨、包装、组装、搬运、码垛、上下料等各种不同功能的工业机器人，为中小制造型企业提高自动化水平和生产效率。

　　应用领域：轨道交通、汽车、造船、集装箱、机械、五金等行业的各种碳钢焊接加工。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 宋文辉 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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