突出重点 真抓实干 助推民营企业对标提升

昨日，市委常委、统战部部长陈淑欣到偃师市调研民营经济“两个健康”提升行动暨“一联三帮”保企稳业专项行动开展情况，对推进民营企业对标提升工作提出要求。 昨日，市委常委、统战部部长陈淑欣到偃师市调研民营经济“两个健康”提升行动暨“一联三帮”保企稳业专项行动开展情况，对推进民营企业对标提升工作提出要求。 陈淑欣先后前往洛阳建龙微纳新材料股份有限公司、偃师市华泰综合利用建材有限公司、偃师市鞋业产业园区等处，详细了解企业生产经营情况，听取有关方面意见建议，对企业加快对标提升、加强人才培养的做法给予肯定。她强调，开展“两个行动”是落实“六稳”“六保”任务的重要抓手，要提升认识，全力做好保市场主体工作。要突出重点，落实好“五个一”和企业对标提升工作，建立并完善首席服务官制度，运用好民营企业诉求响应智慧平台，着力优化营商环境，确保各项惠企政策落地落实。要真抓实干，压实工作责任，引导干部沉到一线、靠前服务，切实发挥好联席会议机制的作用，为推动县域民营经济高质量发展凝聚强大合力。(记者 王子君 通讯员 宋瑞玉)