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依托“教育+互联网”模式　洛阳市民营企业家学院开班
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-04 17:23

　　3日晚，由洛阳市委统战部、洛阳市工商联主办的洛阳市民营企业家学院正式开班，近200名民营企业代表到场参加培训。

　　在培训课堂上，中国改革报社副社长、中央电视台特约评论员杨禹以互联网视频直播形式，从“百年大党的初心与使命”“胸怀两个大局”“‘两个一百年’的历史交汇”“开辟‘中国之治’新境界”“疫情警示与抗疫体会”等五个视角，通过“初心与承诺”“决心与远见”“匠心与行动”“信心与磨砺”等四条主线，深度解读党的十九届五中全会精神。在场民营企业家代表纷纷表示，将积极通过参与民营企业家学院培训等形式，着力提升自身能力素质，内外兼修、练好内功，推动企业对标提升，坚定不移地走高质量发展路子。

　　洛阳市民营企业家学院依托“教育+互联网”模式打造，充分利用互联网专网传输及电视制作技术，实现了一位导师在中央主播厅授课，全国百城分院、万名学员同步互动学习的互联网规模化教学模式。该学院将开设洛阳市民营企业家素质提升研修班，课程累计30场次。通过开设《经营新格局》《思想的格局》等课程，结合具体实例分析，探究经营成败的深层逻辑，帮助企业建立和完善科学的经营管理系统，重点提升企业家的政策把握能力、组织领导能力、创新思维能力、经营管理水平。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 张凯 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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