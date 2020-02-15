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全市民营经济“两个健康”提升行动暨“一联三帮”保企稳业专项行动推进会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-23 08:56

　　昨日，全市民营经济“两个健康”提升行动暨“一联三帮”保企稳业专项行动推进会召开，通报我市相关工作开展情况，对下一步工作进行再部署。

　　市委常委、统战部部长陈淑欣在会上强调，开展“两个行动”是落实“六稳”“六保”任务的重要抓手。要提高政治站位，紧跟中央、省、市相关精神和工作部署，转变工作作风，用心尽力扶持民营企业发展。要明确工作任务，深入落实“五个一”和对标提升工作，发挥好联席会议机制的作用，建立并完善首席服务官、营商环境观察员等制度，确保各项惠企政策落实落地。要落实主体责任，坚持问题导向，创新工作方法，强化主动意识，引导干部沉到一线、靠前服务。要增强服务意识，着力优化营商环境，为推动民营经济高质量发展凝聚强大合力。要加强队伍建设，努力提升各级工商联工作人员能力水平，夯实基层基础。要强化督察督办，对民营企业在生产经营过程中遇到的问题，及时建立台账，认真加以解决，推动民营经济“两个健康”提升行动和“一联三帮”保企稳业专项行动落地见效。（记者 王子君 通讯员 陈振豪）
[ 责任编辑：席倩倩]
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