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2020河南民营企业100强榜单公布 洛阳9家企业上榜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-26 20:07

洛阳市工商联通过开展“洛商课堂”等活动，持续提升民营企业家素质

　　今日下午，河南省工商联正式对外发布“2020河南民营企业100强”榜单，洛阳栾川钼业集团股份有限公司等9家洛阳企业入围。

　　自1998年以来，河南省工商联就开始对全省上规模民营企业经营情况进行年度调研，到今年已连续进行了22年。根据入围百强企业2019年度调研数据分析显示，“2020河南民营企业100强”企业综合实力明显提升，结构明显优化，高质量发展取得明显成效。此次洛阳市入围该榜单的企业包括洛阳栾川钼业集团股份有限公司、中浩德控股集团有限公司、民生药业集团有限公司、河南大张实业有限公司、阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司、洛阳龙鼎铝业有限公司、洛阳香江万基铝业有限公司、河南国安建设集团有限公司、河南宇雁商贸有限公司，分列榜单第1位、第16位、第25位、第38位、第50位、第52位、第71位、第99位、第100位，入围企业数量较2019年榜单增加了3家。

　　此外，“2020河南民营企业制造业100强”“2020河南民营企业现代服务业100强”“2020河南民营企业现代农业100强”“2020河南民营企业社会责任100强”等榜单同时发布。其中，阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司、洛阳龙鼎铝业有限公司、洛阳香江万基铝业有限公司等8家洛阳民企入选“2020河南民营企业制造业100强”；中浩德控股集团有限公司、民生药业集团有限公司、河南大张实业有限公司等11家洛阳民企入选“2020河南省民营企业现代服务业100强”；洛阳正大食品有限公司、洛阳杜康控股有限公司、洛阳君山制药有限等5家洛阳民企入选“2020河南省民营企业现代农业100强”；河南大张实业有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、河南中托力合化学有限公司等4家洛阳民企入选“2020河南省民营企业社会责任100强”。

　　今年以来，洛阳市工商联严格落实洛阳市委、市政府指示精神，持续开展民营经济“两个健康”提升行动和“联企、入企、惠企、助企”活动，用心尽力帮助民企纾困发展，积极打造一流营商环境，计划用3年左右时间，实现民营经济规模质量效益、企业家素质、营商环境、亲清政商关系四个“明显提升”，推动洛阳全市民营经济高质量发展。

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[ 责任编辑：崔利利]
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