陈淑欣调研破解民营企业融资难问题

昨日，市委常委、统战部部长陈淑欣深入重点民营企业，调研破解民营企业融资难问题。

昨日，市委常委、统战部部长陈淑欣深入重点民营企业，调研破解民营企业融资难问题。

陈淑欣前往位于洛龙区的中浩德控股集团有限公司，实地了解企业生产经营情况，耐心询问企业遇到的实际困难，认真听取有关方面的意见和建议。她强调，要提高站位，增强服务民营经济的责任感和使命感，引导干部沉到一线、靠前服务，加大纾困惠企政策宣讲和落实力度，促进金融和实体经济良性循环。要精准施策，积极搭建政企良性互动的常态化沟通联系平台和机制，拓宽融资渠道，加强信用体系建设，着力破解融资难、融资贵等共性问题。要积极创新，不断深化和拓展金融服务模式，努力提升企业家队伍能力素质，引导民营企业内外兼修、练好内功，坚定不移走高质量发展路子，推动民营经济“两个健康”提升行动和“一联三帮”保企稳业专项行动落地见效。

市委常委、副市长李金迎一同调研。（记者 王子君 通讯员 陈振豪）