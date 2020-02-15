洛阳市启动民营企业对标提升行动 选出50家试点企业

通过3年到5年时间，打造50家管理规范、制度先进、业绩优秀的“对标提升之星”企业；采取包联帮扶等形式，“一对一”解决试点企业在对标提升中存在的问题……今日，洛报融媒记者从洛阳市民营经济工作联席会议办公室获悉，《洛阳市民营企业对标提升行动方案(试行)》(以下简称《方案》)日前印发。

通过3年到5年时间，打造50家管理规范、制度先进、业绩优秀的“对标提升之星”企业；采取包联帮扶等形式，“一对一”解决试点企业在对标提升中存在的问题……今日，洛报融媒记者从洛阳市民营经济工作联席会议办公室获悉，《洛阳市民营企业对标提升行动方案(试行)》(以下简称《方案》)日前印发。根据《方案》，洛阳市将坚持以重点企业为试点，引导帮促民营企业和民营企业家运用企业对标管理理念，向行业一流企业看齐，全方位提升企业管理能力和企业绩效水平。

打造50家“对标提升之星”企业

全力做好保市场主体工作，离不开一批具有竞争优势的行业“标杆”。根据《方案》，洛阳市已从全市制造业骨干企业、服务业重点企业、农业产业化龙头企业、高新技术企业、科技型中小企业、文化企业等6类企业中，筛选出50家发展规模大、市场前景好、带动能力强的骨干企业作为对标提升试点企业。

对标提升试点企业的培养，不能一蹴而就。《方案》指出，要通过3年至5年时间，按照试点先行、循序渐进的原则，引导试点企业科学寻标、精准对标、改善提升，在对标、追标中实现转型发展、提质增效、脱胎换骨，打造50家管理规范、制度先进、业绩优秀的“对标提升之星”企业。

“一对一”解决试点企业难题

民营企业在对标提升过程中不能盲目寻标，要科学寻标、精准对标。为此，洛阳市将引导试点企业把对标管理理念贯穿整个生命周期，聚焦行业龙头、业内标杆，寻标、对标、改善、提升，学习移植先进做法，改善企业管理理念、提升经营绩效、创新体制机制，加快建立现代企业管理制度，增强民营企业规范化、科学化管理水平。

另外，洛阳市还将采取组建专家指导团、领导包联帮扶等形式，“一对一”解决试点企业在对标提升过程中存在的问题，“量身定制”推动试点企业加快发展的服务措施，从现代化管理制度、产业转型升级、专业人才队伍打造等方面，制定企业对标提升台账清单。

多措并举确保惠企政策落地落实

为确保各项惠企政策及时发布、精准落地，洛阳市采取市县联动方式，组建8个惠企政策宣讲组，每季度分专题深入各县(市)区开展政策宣讲；建立惠企政策解读机制，整理惠企政策解读汇编，按照“谁发布、谁解读”的原则，构建全方位、多层次的政策宣传解读体系，帮助民营企业家用好政策，提高政策落地率。

此外，在支持试点企业创新发展、加大金融服务和公共服务力度等方面，《方案》也对具体举措、责任单位等内容进行了明确。下一步，洛阳市将继续围绕“联企入企惠企助企”活动，深入开展“两个健康”百县提升行动和“一联三帮”保企稳业专项行动，积极落实党政领导干部联系民营企业和商会制度，了解企业困难，支持试点企业转型发展，引导企业加强信息化、品牌等方面建设，高质量推动民营企业对标提升工作。

洛阳市民营企业对标提升企业名单

一、制造业骨干企业(20家)

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司

河南省前进化工科技集团股份有限公司

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

洛阳中集凌宇汽车有限公司

河南通达电缆股份有限公司

河南发恩德矿业有限公司

隆华科技集团(洛阳)股份有限公司

洛阳利尔耐火材料有限公司

洛阳金达石化有限责任公司

中钛新材料集团股份有限公司

洛阳中超新材料股份有限公司

洛阳古城机械有限公司

洛阳新强联回转支承股份有限公司

偃师市华泰综合利用建材有限公司

洛阳新能轴承制造有限公司

河南耿力工程设备有限公司

洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司

洛阳洛北重工机械有限公司

洛阳大华重型机械有限公司

二、服务业重点企业(3家)

中浩德控股集团有限公司

河南大张实业有限公司

洛阳哈他网络科技有限公司

三、农业产业化龙头企业(3家)

洛阳杜康控股有限公司

普莱柯生物工程股份有限公司

洛阳君山制药有限公司

四、高新技术企业(15家)

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

东方日升(洛阳)新能源有限公司

洛阳丰瑞氟业有限公司

三杰节能新材料股份有限公司

河南环泰建材有限公司

洛阳涧光特种装备股份有限公司

洛阳市大资塑业有限公司

洛阳科博思新材料科技有限公司

洛阳大洋高性能材料有限公司

洛阳华冠齿轮股份有限公司

河南新开源石化管道有限公司

洛阳铜一金属材料发展有限公司

洛阳华荣生物技术有限公司

洛阳高新四丰电子材料有限公司

洛阳中赫非晶科技有限公司

五、科技型中小企业(5家)

洛阳海惠新材料股份有限公司

洛阳豪智机械有限公司

洛阳嘉盛电源科技有限公司

洛阳莱普生信息科技有限公司

洛阳拜波赫光电科技有限公司

六、文化产业龙头企业(4家)

河南省老君山文化旅游集团有限公司

洛阳牡丹瓷股份有限公司

洛阳三彩艺陶瓷有限公司

洛阳九朝文物复制品有限公司

（洛报融媒记者 王子君 通讯员 宋瑞玉）