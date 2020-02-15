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请转发！为洛阳嵩县烈士王光华寻找亲人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-30 11:10

陕西扶眉战役烈士陵园 陵园供图

　　今日，洛报融媒记者从今日头条获悉，洛阳嵩县籍烈士王光华长眠在陕西扶眉战役烈士陵园，陵园位于陕西省宝鸡市眉县常兴镇。作为烈士的魂归之地，扶眉战役烈士陵园管理处希望找到烈士的亲人，烈士亲属能到陵园祭奠亲人。

　　烈士信息如下：

　　姓名：王光华

　　性别：男

　　生卒日期：1921-1949.7

　　烈士籍贯：洛阳嵩县

　　部队职务：第一野战军4军11师33团5连连长

　　牺牲经过：1949年在扶眉战役中牺牲

　　扶眉战役是在解放战争时期，中国人民解放军第一野战军在关中地区对国民党军进行的进攻作战。在这场战役中，3000多名解放军指战员壮烈牺牲。

陕西扶眉战役烈士陵园 陵园供图

　　扶眉战役是解放战争期间西北战场上最大的一场战役，彻底扭转了西北地区的战局。洛报融媒记者了解到，2019年12月，今日头条头条寻人与陕西扶眉战役烈士陵园管理处合作，帮助安葬在陵园内的2149位烈士寻找亲人。这些烈士都牺牲在扶眉战役，陵园方面尚未与他们的亲人建立联系。

　　30日，洛报融媒记者将王光华烈士的信息发给嵩县退役军人服务局，该局优抚股正在核对烈士信息，希望尽快找到烈士的亲人。

　　亲爱的网友，如果您有王光华烈士亲人的相关信息，请拨打15194553610与洛报融媒记者联系。(洛报融媒记者 余子愚 特约通讯员 罗孝民)
[ 责任编辑：马佳佳]
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