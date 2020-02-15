今天上午，马世贤烈士遗骸安葬在沈阳抗美援朝烈士陵园 与黄继光、邱少云长眠在同一陵园

“感谢洛报融媒记者提供最新动态，让我们知道了二爷马世贤烈士遗骸回国后的安葬地点。”今日8时许，马世贤烈士的侄孙马万营说，他和家人进行沟通后，将确定时间前往沈阳祭拜烈士。

（央视新闻截图）

“感谢洛报融媒记者提供最新动态，让我们知道了二爷马世贤烈士遗骸回国后的安葬地点。”今日8时许，马世贤烈士的侄孙马万营说，他和家人进行沟通后，将确定时间前往沈阳祭拜烈士。

据新华社消息，27日上午在沈阳桃仙国际机场举行在韩中国人民志愿军烈士遗骸回国迎接仪式，迎接仪式后，烈士遗骸棺椁被护送至沈阳抗美援朝烈士陵园。今日10时，安葬仪式在该陵园志愿军烈士纪念广场举行。

27日，沈阳抗美援朝烈士陵园门口，有市民自发手持鲜花，拉着条幅，高喊迎接英雄回家。

另据央视新闻报道，今年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年，沈阳抗美援朝烈士陵园对园内的基础设施进行了提升改造。

沈阳抗美援朝烈士陵园始建于1951年，安葬着123位志愿军烈士，包括特级战斗英雄黄继光、杨根思；一级战斗英雄邱少云、孙占元、杨连弟。今年开始，陵园开通了线上祭奠平台。公众可通过沈阳抗美援朝烈士陵园微信公众号为烈士敬献鲜花和祭扫。

洛报融媒记者将继续关注马世贤烈士的后续报道，敬请期待。(洛报融媒记者 余子愚)

相关新闻：

>>>马世贤烈士的亲人找到了

>>>马世贤烈士牺牲69年后遗骸今日归国 孟津老家几代人的心愿圆了

>>>马世贤烈士89岁同村战友含泪讲述烈士往事