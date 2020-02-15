洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

马世贤烈士89岁同村战友含泪讲述烈士往事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-27 20:54

　　“马小栓牺牲近70年了，我常想起他，怀念他。”27日下午，89岁的马忠堂老人含泪说道，他口中的马小栓就是马世贤，小名小栓。

　　27日中午，在孟津县朝阳镇向阳村两委的帮助下，洛报融媒记者找到了马世贤烈士的同村战友马忠堂。当日下午，记者来到马忠堂位于洛阳市军队离退休干部第一休养所的家中，听他讲述关于马世贤的往事。

　　马忠堂也是向阳村人，当年，他和马世贤一起参军，一起到朝鲜战场。“我们参军时，条件比较差，基本上都没有留下照片，我印象中，马世贤个子较高，近一米八，他小学毕业，有一定文化水平。”马忠堂说，马世贤脑子灵活，因此在部队里担任了班长。

　　到朝鲜战场后，马忠堂和马世贤一起打坑道，为打仗做准备。后来，两人被分到同一连队的不同排。“我们在朝鲜战场上，都是隐蔽在挖好的山洞或树林里，很少见面，但是心里念着对方。”马忠堂回忆道，由于消息闭塞，1953年7月的一天，他突然听战友提起马世贤牺牲了，“我听到消息很伤心”。

　　马忠堂说，在战场上，战士们都做好了牺牲的准备，烈士们往往会被就地掩埋，遗体难以运回国内。

　　1954年10月，马忠堂从朝鲜战场回国，第二年回家探亲时，见到了马世贤的哥哥马世荣。“马世荣问我弟弟在哪里牺牲的，能不能把遗体运回家。我跟他说，遗体葬在国外，具体地点不详。”马忠堂说，马世荣听了，抹着泪走了。

　　1955年年底，马忠堂回到部队，先后担任连指导员、营指导员，1983年10月从新泰县(今山东省新泰市)人民武装部退休，回到洛阳休养。如今，马忠堂已是四世同堂。

　　“马世贤烈士的遗骸归国，于国于家都是一件大好事。英雄回家，亲人们也圆了寻亲的心愿。”马忠堂说，与牺牲的烈士们相比，他活着离开战场是幸运的，他要把这一好消息告诉健在的几名老战友，让大家一起铭记烈士为了保家卫国、视死如归的风采。(洛报融媒记者 余子愚 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·长达20年！饭后2小时就吐，她到底怎么了
  • ·心血管喜欢规律运动，害怕久坐不动
  • ·打算启动甩肉计划？健康科学的方式来啦
    		•
    航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
    航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
        近日，看到她的“高颜值”航拍视频，得知她喜欢航拍，成为洛阳为数不多的“女飞手”。了解后才知道，近几年...
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳地校合作再结硕果！大连理工大学...
  • “大连理工大学与洛阳的合作是双赢之...
  • 马世贤烈士牺牲69年后遗骸今日归国 孟...
  • 顶尖专家来洛 建言产业发展
  • 黄河文化与二程理学高层论坛在洛阳嵩...
  • 央视关注！龙门石窟一佛首实现“数字...
  • 国庆、中秋连休8天 洛阳市疾控中心发...
  • “双节”临近 古都洛阳节味浓
  • 洛阳知名词作家柳江虹发出邀请：中秋...
  • 今天上午，晋城“购时惠”电商平台在...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月25日
  • · 古城快速路机动车超高速行驶，建议装测速
    • 精彩图片
    “双节”临近 古都洛阳...
    全民健步走起来！河南...
    洛阳涧河综合治理示范...
    孟津县小浪底镇：果园...
    精彩热帖

    王城公园菊展随拍

    龙游民居苑

    又到海南 文昌海边随拍

    渔鸥
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605