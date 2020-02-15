马世贤烈士89岁同村战友含泪讲述烈士往事

“马小栓牺牲近70年了，我常想起他，怀念他。”27日下午，89岁的马忠堂老人含泪说道，他口中的马小栓就是马世贤，小名小栓。

“马小栓牺牲近70年了，我常想起他，怀念他。”27日下午，89岁的马忠堂老人含泪说道，他口中的马小栓就是马世贤，小名小栓。

27日中午，在孟津县朝阳镇向阳村两委的帮助下，洛报融媒记者找到了马世贤烈士的同村战友马忠堂。当日下午，记者来到马忠堂位于洛阳市军队离退休干部第一休养所的家中，听他讲述关于马世贤的往事。

马忠堂也是向阳村人，当年，他和马世贤一起参军，一起到朝鲜战场。“我们参军时，条件比较差，基本上都没有留下照片，我印象中，马世贤个子较高，近一米八，他小学毕业，有一定文化水平。”马忠堂说，马世贤脑子灵活，因此在部队里担任了班长。

到朝鲜战场后，马忠堂和马世贤一起打坑道，为打仗做准备。后来，两人被分到同一连队的不同排。“我们在朝鲜战场上，都是隐蔽在挖好的山洞或树林里，很少见面，但是心里念着对方。”马忠堂回忆道，由于消息闭塞，1953年7月的一天，他突然听战友提起马世贤牺牲了，“我听到消息很伤心”。

马忠堂说，在战场上，战士们都做好了牺牲的准备，烈士们往往会被就地掩埋，遗体难以运回国内。

1954年10月，马忠堂从朝鲜战场回国，第二年回家探亲时，见到了马世贤的哥哥马世荣。“马世荣问我弟弟在哪里牺牲的，能不能把遗体运回家。我跟他说，遗体葬在国外，具体地点不详。”马忠堂说，马世荣听了，抹着泪走了。

1955年年底，马忠堂回到部队，先后担任连指导员、营指导员，1983年10月从新泰县(今山东省新泰市)人民武装部退休，回到洛阳休养。如今，马忠堂已是四世同堂。

“马世贤烈士的遗骸归国，于国于家都是一件大好事。英雄回家，亲人们也圆了寻亲的心愿。”马忠堂说，与牺牲的烈士们相比，他活着离开战场是幸运的，他要把这一好消息告诉健在的几名老战友，让大家一起铭记烈士为了保家卫国、视死如归的风采。(洛报融媒记者 余子愚 文/图)