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马世贤烈士牺牲69年后遗骸今日归国 孟津老家几代人的心愿圆了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-27 10:14

　　“从洛阳网上看到寻找马世贤烈士亲人的消息，我很激动，也很高兴。”26日下午，马世贤烈士的侄孙、39岁的马万营说，马世贤烈士牺牲69年了，家人不知道他的埋骨地，几代人一直在寻找，现在终于圆了心愿。（>>>转发寻亲！第七批在韩志愿军烈士遗骸归国，有咱洛阳人

　　26日，洛报融媒记者获悉，据@央视新闻官方微博消息，第七批在韩志愿军烈士遗骸归国，在烈士的遗物中发现三枚印章，分别是马世贤、林水实、丁祖喜，其中马世贤是洛阳人。@央视新闻官方微博呼吁网友帮烈士寻亲！

　　记者查询中华英烈网得知，马世贤烈士，男，生于1927年，籍贯河南省洛阳市孟津县，生前部队：志愿军二OO师五七O团，生前职务：班长，立功情况：三等功一次，1951年4月在朝鲜战场牺牲，安葬地点不详。

　　随后，记者查询1991年河南人民出版社出版的《孟津县志》了解到，革命烈士英名录中记载有马世贤的信息，籍贯为孟津县朝阳乡(现为朝阳镇)向阳村，1950年3月参加革命，1951年4月牺牲。

　　26日16时许，洛阳网率先发布帮助马世贤烈士寻亲的消息。26日18时许，记者通过孟津县人武部联系上孟津县朝阳镇向阳村两委，确认马世贤烈士为向阳村人，马世贤参军前成家，但没有留下子女。马世贤有两个侄子马玉朝和马玉民，均已去世，侄子的后代在向阳村生活。

　　26日19时，洛报融媒记者赶到向阳村，见到了马世贤烈士的侄孙马万儒、马万营。“马世贤的父亲名叫马南方，哥哥名叫马世荣。”51岁的马万儒告诉记者，马世荣育有两子马玉朝、马玉民，他是马玉朝的儿子，马万营是马玉民的儿子。

　　“马世贤烈士是我的二爷，他年仅24岁就在朝鲜战场牺牲，让人痛心，又让我们感到骄傲。”马万儒说，他从小就听老爷(即曾祖父)念叨二爷的名字，家里保存有马世贤的烈士证和烈属牌。

　　遗憾的是，由于年代久远，马世贤烈士未能留下照片和相关遗物，仅有他生前住过的3孔砖箍窑洞，保存尚好。

　　“听村里的老人说，马世贤新婚不久就报名参加了志愿军，部队出发前，新兵在向阳村一队的一处窑院内集中学习，出发时，马世贤等新兵人人戴着大红花，骑着马前往朝阳乡(今朝阳镇)集合。”向阳村村委会主任徐建设说。

　　参军一年后，从朝鲜战场传回坏消息——马世贤在战斗中壮烈牺牲，年仅24岁。

　　“马世贤牺牲后，家里人不知道他的埋骨之地，他的父亲马南方生前经常提起，啥时候能把二儿子的遗骨找回来，就好了。”向阳村党支部书记马建功说，这成了马南方一生的心愿。

　　“老爷生前不能听到二爷的名字，听到别人提起，他就忍不住会哭。”马万营说，寻找二爷的埋骨之地成了家里几代人的心愿，2019年9月18日，他的父亲马玉民因病去世，临终前还交代他此事。

　　“马世荣小名栓子，马世贤小名小栓，兄弟俩感情很好。”马建功说，马世荣身体不好，50多岁就去世了，马南方提着劲，盼着找到二儿子的遗骨，活到近90岁。

　　目前，马万儒和马万营在向阳村务农为生，农闲时打零工补贴家用。“马上就是中秋节了，二爷的遗骸此次能回国，圆了我家几代人的心愿。”马万营说，等二爷的遗骸回国安葬后，他要带着家人前往墓地祭拜，将烈士的光荣传统代代相传。

　　相关链接：

　　据@央视军事官方微博消息，当地时间26日中午，第七批在韩中国志愿军烈士遗骸及遗物装殓仪式在韩国仁川一处遗骸临时安置所举行。此次韩方共向中方移交117位志愿军烈士遗骸及遗物。是2014年第一批(437位)之后韩方单年度发掘及向中方交接最多的一次。空军专机27日接志愿军烈士遗骸回国。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 杨文博 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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