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买药也能“货比三家”了！药品比价系统上线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.13 19:06

　　面对规格不一的药品和参差不齐的价格，如何快速准确找到性价比最高的药品？日前，河南省医疗保障局利用医保大数据优势，开发建设了全省统一的药品比价系统，买药前可通过小程序查询药价，同时“货比三家”。

　　药品比价系统已于12月12日上线，该系统收集各定点零售药店药品的价格信息，实现参保群众在手机上便捷查询药品价格、药店位置，便于自主比对、选择。

　　群众可通过河南医保支付宝小程序或微信小程序，在菜单中找到“药品比价”，点击进入后，在检索栏输入药品名称，即可查询药品生产企业、药品类别、规格、剂型、医保类别、最低销售价等信息。

　　该系统还支持“查看在售药店”，点击后可选择按价格或距离优先展示结果，真正实现“货比三家”，同时，药品比价系统还提供药店的联系电话和位置导航服务，方便咨询和到店购药。

　　根据相关规定，除麻醉药品和第一类精神药品外，其他药品实行市场调节价，药店可自主定价。当前展示的药品价格为近日医保结算价格，市民购药前可致电相关药店了解情况。

　　河南医保“药品比价”展示的医保定点药店销售药品价格等信息，由定点药店提供，其真实性、有效性由药店负责。所谓的定点零售药店，就是俗称的“定点药店”，只有与医保部门签订了服务协议的零售药店，给医保参保人提供的医药服务才能纳入医保结算范围。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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