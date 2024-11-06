洛阳公安辟谣：假的！

今日，“平安洛阳”微信公众号发布消息称，2024年12月，网民林某为博取关注，在微信群内发布“汝阳未成年人晚上到涧西砍人”“牡丹广场发生血案”等虚假言论，迅速引发网民关注与热议，严重扰乱网络空间秩序。涧西公安分局依法对林某散布谣言违法行为作出行政处罚。

今日，“平安洛阳”微信公众号发布消息称，2024年12月，网民林某为博取关注，在微信群内发布“汝阳未成年人晚上到涧西砍人”“牡丹广场发生血案”等虚假言论，迅速引发网民关注与热议，严重扰乱网络空间秩序。涧西公安分局依法对林某散布谣言违法行为作出行政处罚。

网络不是法外之地，净化网络环境需要广大网民共同努力，希望大家保持理性思考，提高防范意识，积极抵制网络谣言，做到不造谣、不信谣、不传谣，携手共建文明有序的清朗网络空间。

对于编造、散布谣言、故意扰乱公共秩序，造成不良社会影响的，一经查实，公安机关将依法依规严肃处理。

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