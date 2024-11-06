洛阳这些小吃有了地方标准！涉及驴肉汤、浆面条、牡丹燕菜、红烧黄河大鲤鱼

今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，洛阳正式发布四项市级地方标准《洛阳传统名吃烹饪技艺洛阳浆面条》《洛阳传统名吃烹饪技艺驴肉汤》《洛阳传统名菜烹饪技艺牡丹燕菜》和《洛阳传统名菜烹饪技艺红烧黄河大鲤鱼》，自2025年1月起实施。这也意味着，以上4道洛阳特色小吃首次拥有地方标准。

今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，洛阳正式发布四项市级地方标准《洛阳传统名吃烹饪技艺 洛阳浆面条》《洛阳传统名吃烹饪技艺 驴肉汤》《洛阳传统名菜烹饪技艺 牡丹燕菜》和《洛阳传统名菜烹饪技艺 红烧黄河大鲤鱼》，自2025年1月起实施。这也意味着，以上4道洛阳特色小吃首次拥有地方标准。

作为推荐性地方标准，其在保持传统及突出特色的前提下，对原料要求、设施设备、制作工艺、感官要求等方面进行了科学规范和细化。比如，作为洛阳浆面条主要原料的“浆”，应由提取绿豆淀粉(粉芡)时留下的绿豆浆水发酵而成；制作驴肉汤宜选用西北地区或豫西地区饲养的生长期在2至4年的新鲜驴肉，肥瘦适中；制作牡丹燕菜的高汤，是用2年龄老母鸡和猪棒骨经过3至4小时熬制而成的浓汤；红烧大鲤鱼指产自孟津、偃师、新安黄河段(含沿黄岸边利用黄河水人工饲养)的鲤鱼，体重一般在1.5公斤以上等。

洛阳市市场监管局相关负责人介绍，据统计，洛阳有上百种特色小吃，可是大部分缺少规范和标准，存在同名不同质的现象，“名吃”难以扬名。这四项地方标准通过整理和完善洛阳名吃的标准化工艺流程，对传统名吃的烹饪质量、制作工艺和服务水准起到规范作用，传承弘扬洛阳特色饮食文化，进而引领和推进地方名吃产业健康发展，进一步助推洛阳文旅融合发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 毕晓燕 文/图)