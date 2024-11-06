洛阳市佃庄镇：冬种正当时 增收迎“薯”光

眼下，正是马铃薯种植的好时节。13日，在洛龙区佃庄镇大郎庙社区的马铃薯田里，农户们正有序打窝、下种、施肥、起沟、覆土、盖膜……现场一片繁忙景象。
眼下，正是马铃薯种植的好时节。13日，在洛龙区佃庄镇大郎庙社区的马铃薯田里，农户们正有序打窝、下种、施肥、起沟、覆土、盖膜……现场一片繁忙景象。
眼下，正是马铃薯种植的好时节。13日，在洛龙区佃庄镇大郎庙社区的马铃薯田里，农户们正有序打窝、下种、施肥、起沟、覆土、盖膜……现场一片繁忙景象。
佃庄镇光照和水资源充足，种出的马铃薯上市早、品质优，备受消费者青睐。近年，该镇通过土地流转、合作社经营等方式，大力发展马铃薯种植，带动当地农户增收，为乡村振兴注入新活力。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 张俊望 刘月圆/摄）
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