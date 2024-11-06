最新批复！洛阳这两所学校注销

近日，洛阳市教育局官方网站发布最新批复，涉及两所学校注销。 近日，洛阳市教育局官方网站发布最新批复，涉及两所学校注销，具体内容如下： 洛阳市教育局

关于同意洛阳教育信息化教研院注销的批复 洛阳教育信息化教研院： 你单位注销申请及相关材料已收悉，根据《中华人民共和国民办教育促进法》《民办非企业单位登记管理暂行条例》等规定，经研究并公告，同意你单位注销。自本批复下发之日起，你单位不再具有办学资质，办学许可证同时作废，不得再以原注册机构名义从事任何办学活动，如有违反，将依法查处。 请你单位收到批复后，严格按照相关法律法规要求，尽快办理注销相关手续。 2024年12月11日 洛阳市教育局

关于同意河南艾希教育培训学校有限公司注销的批复 河南艾希教育培训学校有限公司： 你单位注销申请及相关材料已收悉，根据《中华人民共和国民办教育促进法》《民办非企业单位登记管理暂行条例》等规定，经研究并公告，同意你单位注销。自本批复下发之日起，你单位不再具有办学资质，办学许可证同时作废，不得再以原注册机构名义从事任何办学活动，如有违反，将依法查处。 请你单位收到批复后，严格按照相关法律法规要求，尽快办理注销相关手续。 2024年12月11日 ⑥