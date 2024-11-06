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最新批复！洛阳这两所学校注销
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市教育局网站 2024.12.13 18:03

　　近日，洛阳市教育局官方网站发布最新批复，涉及两所学校注销，具体内容如下：

洛阳市教育局
关于同意洛阳教育信息化教研院注销的批复

洛阳教育信息化教研院：

　　你单位注销申请及相关材料已收悉，根据《中华人民共和国民办教育促进法》《民办非企业单位登记管理暂行条例》等规定，经研究并公告，同意你单位注销。自本批复下发之日起，你单位不再具有办学资质，办学许可证同时作废，不得再以原注册机构名义从事任何办学活动，如有违反，将依法查处。

　　请你单位收到批复后，严格按照相关法律法规要求，尽快办理注销相关手续。

2024年12月11日

洛阳市教育局
关于同意河南艾希教育培训学校有限公司注销的批复

河南艾希教育培训学校有限公司：

　　你单位注销申请及相关材料已收悉，根据《中华人民共和国民办教育促进法》《民办非企业单位登记管理暂行条例》等规定，经研究并公告，同意你单位注销。自本批复下发之日起，你单位不再具有办学资质，办学许可证同时作废，不得再以原注册机构名义从事任何办学活动，如有违反，将依法查处。

　　请你单位收到批复后，严格按照相关法律法规要求，尽快办理注销相关手续。

　　2024年12月11日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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