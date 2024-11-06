超亿元！洛阳农村产权交易平台单日交易额创新高

洛阳市农村产权交易平台单日交易额超过亿元！洛报融媒记者从洛阳市种业发展中心获悉，12月12日，洛阳市农村产权交易平台完成交易58笔，交易额达1.37亿元，创下单日交易新高。 洛阳市农村产权交易平台单日交易额超过亿元！ 洛报融媒记者从洛阳市种业发展中心获悉，12月12日，洛阳市农村产权交易平台完成交易58笔，交易额达1.37亿元，创下单日交易新高。 当天入场交易的农村资产范围广泛，除了土地流转、林地流转、集体经营性建设用地、扶贫车间等农村集体经营性资产外，还涉及民宿驿站、露营基地等新业态产权交易，交易品种更加多元。 洛阳市是农业农村部批复的农村产权流转交易规范化整市试点。自2022年3月，洛阳市农村产权交易平台运行至今，累计挂网资产8296笔，完成交易4513笔，交易额超30亿元，70万亩土地实现规范流转交易，在深化农村集体产权制度改革、畅通农村资源要素流动、规范农村产权流转交易方面走在全省前列。 洛阳市种业发展中心负责人表示，下一步，农业农村部门将认真贯彻落实党的二十届三中全会部署要求，充分发挥国家试点先行先试的政策机遇，围绕交易体系、交易规则、风险防控、监督管理等方面深化探索，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用，以要素自由流动为强村富民注入“源头活水”。（洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 文/图）