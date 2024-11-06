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七二五所成立北京船海前沿材料技术中心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.14 09:11

　　记者从中国船舶集团有限公司第七二五研究所获悉，日前，该单位的北京船海前沿材料技术中心(简称前沿中心)揭牌，并推动多项重磅合作落地，将聚焦船舶材料等领域前沿研究，为海洋强国建设贡献更多创新动力。

　　成立前沿中心，是七二五所构建“以洛阳为中心、以北京上海为前沿、以青岛厦门三亚为基地”高质量发展新格局的重要战略部署。前沿中心将充分利用北京作为全国科技高地的综合优势，积极开展基础性、颠覆性材料前沿研究，聚焦数字化材料研发、智能化工艺设计及虚拟化性能评价等重点领域，推动数字化技术与传统船舶材料研究深度融合。

　　根据规划，前沿中心还将与北京科研院所和高校建立深度合作，构建资源共享、跨学科交叉的创新体系，同时大力引进国内外高层次人才，提升合作交流广度和深度，进一步提升七二五所科研技术水平和服务装备建设能力。

　　在前沿中心揭牌活动中，七二五所还成功“牵手”北京理工大学材料学院、中国原子能科学研究院和中国船舶集团物资有限公司，各方将围绕先进材料技术装备制造开展多项重磅合作。其中，七二五所将与北京理工大学材料学院联手推进材料数字化研发，提升对应领域的研究水平和研发效率；与中国原子能科学研究院合作推动先进材料和装备在核电能源工程中的应用，为清洁能源提供更多支持；与中国船舶集团物资有限公司联合开发建设中国船舶行业全球保障服务体系，进一步提升我国船舶高端服务能力。(洛报融媒记者陈曦通讯员徐兆琦)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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