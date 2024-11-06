未来几天洛阳以晴好天气为主 风力较大

今日：晴天间多云，西北风4级左右，阵风6级～8级，气温-2℃～8℃。 大风吹出了晴天，也带来了寒冷。 市气象台根据最新气象资料分析，未来几天我市以晴好天气为主，双休日受冷空气扩散影响，我市风力较大。 今日：晴天间多云，西北风4级左右，阵风6级～8级，气温-2℃～8℃。 明日：晴天，西北风4级左右，阵风6级～8级，气温0℃～10℃。 16日(周一)：晴天间多云，气温-1℃～12℃。 17日(周二)：晴天间多云，气温-1℃～9℃。 18日(周三)：晴天到多云，夜里多云转阴天，气温-2℃～7℃。 19日(周四)：阴天有零星小雨雪，气温0℃～5℃。 20日(周五)：多云转晴天，气温-1℃～7℃。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博)