徐衣显主持召开市政府第37次常务会议

昨日下午，市长徐衣显主持召开市政府第37次常务会议，传达学习中央经济工作会议精神和习近平总书记近期重要讲话重要指示精神等，研究重大国家战略涉洛事项、行政规范性文件前置审核等工作。

市政府第37次常务会议要求

落实中央精神挑大梁努力完成全年目标任务

抢抓重大机遇谋未来打造现代化发展增长极

昨日下午，市长徐衣显主持召开市政府第37次常务会议，传达学习中央经济工作会议精神和习近平总书记近期重要讲话重要指示精神等，研究重大国家战略涉洛事项、行政规范性文件前置审核等工作。

会议传达学习了中央经济工作会议精神。徐衣显指出，这次中央经济工作会议是在关键时刻、重要节点召开的一次重要会议。习近平总书记系统总结了今年经济工作，科学研判了国际国内大势，深刻阐明了今年形势“怎么看”、明年工作“怎么干”的重大理论和实践问题，为做好明年和今后一个时期经济工作提供了根本遵循和行动指南。各级各部门要切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来，全力做好全年经济收官工作，高质量完成经济社会发展目标任务，扛牢经济大市挑大梁的责任担当，以实绩实效坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要深刻把握明年经济工作的总体要求、政策取向和重点任务，坚持稳中求进、以进促稳，抢抓机遇、战略谋划，干字当头、攻坚克难，持之以恒抓重点带全局、优存量扩增量，培育新质生产力，打造现代化产业体系，确保党中央各项决策部署落实见效。

会议传达学习了习近平总书记在第四次“一带一路”建设工作座谈会上的重要讲话精神等。徐衣显强调，要充分发挥自身优势，更好服务国家战略，主动融入高质量共建“一带一路”，坚持“四个结合”，深化“三项联通”，推动“四路协同”“五区联动”，塑造国际经济合作和区域竞争新优势。要把准人口发展趋势，培育优势产业链群，建设青年友好型城市，推进以县城为重要载体的新型城镇化，提升集聚力承载力，为现代化洛阳建设提供高质量人口支撑。要坚持守正创新，坚定改革信心，在固本之举与突破之策上协同发力，为现代化洛阳建设提供强大动力和制度保障。

会议研究了新时代推动中部地区崛起涉洛任务举措和清单事项。徐衣显强调，要深入学习领悟习近平总书记有关重要讲话精神，深刻认识新时代推动中部地区崛起的重大意义、面临形势、目标任务，瞄准建设先进制造业基地、全国性综合枢纽、国家创新型城市、世界级旅游目的地，聚焦“建强副中心、形成增长极”，在推动中部地区加快崛起的大局大势中精准定位，前瞻研究谋划，积极对接争取，高效协同联动，落实落细任务举措，在高质量发展赛道上跑出加速度、实现更出彩。

会议研究了全面推动黄河流域生态保护和高质量发展问题整改。徐衣显强调，要胸怀“国之大者”，扛牢政治责任，全面对标对表，持续精准施策，常态长效抓好黄河流域突出问题整改整治，协同推进降碳、减污、扩绿、增效，书写新时代洛阳“黄河故事”。

会议研究了政府行政规范性文件前置审核工作。徐衣显强调，要依法依规、完善规程，进一步规范意见征集、专家论证、风险评估、公平竞争审查等程序，以良法促发展保善治。要研判在前、预警在先、防范在早，健全全生命周期管理闭环，形成程序完备、权责一致、相互衔接、运行高效的制度机制。

会议还研究了住房公积金建制缴存、公交惠民、烟花爆竹禁放限放有效管控、安全生产、地企合作等工作。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)