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离家关暖近一个月，为何费用反增？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 民呼我应  来源: 洛阳网 2024.12.14 11:05

　　“我是分户计量热用户，上一个采暖季家中长时间无人居住，其间暖气阀门关闭。然而，暖气费用比前一个采暖季还多，这是什么原因？”近日，老城区居民郭先生拨打热线66778866反映自己的疑惑。

　　郭先生表示，他居住在老城区某小区。今年春节他到南方某城市过年，在那里待了近一个月。他原以为暖气费用会比往年有所减少，出乎意料的是，整个采暖季的暖气费用比前一个采暖季多出100多元。

　　12日，带着郭先生的疑问，记者采访了洛阳热力集团有限公司有关负责人。经过查看后台数据，该负责人解释，郭先生虽然离家期间未用暖气，但离家前及归家后的部分时段用热量较多，所以整个采暖季的用热量并不少。在2022年至2023年采暖季，郭先生家尽管用热天数更多，但平均每天用热量相对较少。

　　该负责人表示，除了用热时间，室内温度与用热量也有直接关系。分户计量热用户的室温由用户自己调节，室温越高，用热量越多。

　　一般来说，新建住宅都是节能住宅，分户计量的基础设计温度是16℃～24℃。考虑到用户需求的差异性，用户可以自行调节室温。以18℃为基数，室温每提高1℃，将增加6%左右的热耗。在正常情况下，室温在18℃～20℃时，可以比按面积收费用户节约20%热费。如果周围邻居入住较少，则会导致户间传热量增加，可能出现室温不是很高，但用热量比较多的情况。

　　“也就是说，室内温度偏高可能是郭先生家用热量较多的主因。”该负责人说。

　　那么，会不会是郭先生家的热计量表出了故障导致用热量测不准呢？该负责人表示，新建小区的热计量表全部经技术监督部门强制检验，若郭先生对此有异议，可以向其公司提出申请，将热计量表送到技术监督部门复检。

　　该负责人表示，洛阳热力集团有限公司开发了“洛热供暖管家”App，像郭先生这样的洛阳热力集团有限公司直管分户计量热用户，可通过该App随时查询用热量及费用账单，从而根据用热需求及时对室内温度进行调节。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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