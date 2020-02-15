转发寻亲！第七批在韩志愿军烈士遗骸归国，有咱洛阳人

26日，洛报融媒记者获悉，据@央视新闻官方微博消息，第七批在韩志愿军烈士遗骸归国，在烈士的遗物中发现三枚印章，分别是马世贤、林水实、丁祖喜。@央视新闻官方微博呼吁网友帮烈士寻亲！

26日，洛报融媒记者获悉，据@央视新闻官方微博消息，第七批在韩志愿军烈士遗骸归国，在烈士的遗物中发现三枚印章，分别是马世贤、林水实、丁祖喜。@央视新闻官方微博呼吁网友帮烈士寻亲！

记者查询中华英烈网得知，马世贤烈士，男，生于1927年，籍贯河南省洛阳市孟津县，生前部队：志愿军二○○师五七○团，生前职务：班长，立功情况：三等功一次，1951年4月在朝鲜战场牺牲，安葬地点不详。

随后，记者查询1991年河南人民出版社出版的《孟津县志》了解到，革命烈士英名录中记载有马世贤的信息，籍贯为孟津县朝阳乡(现为朝阳镇)向阳村，1950年3月参加革命，1951年4月牺牲。

另据@央视军事官方微博消息，当地时间26日中午，第七批在韩中国志愿军烈士遗骸及遗物装殓仪式在韩国仁川一处遗骸临时安置所举行。此次韩方共向中方移交117位志愿军烈士遗骸及遗物，是2014年第一批(437位)之后韩方单年度发掘及向中方交接最多的一次。空军专机明日接志愿军烈士遗骸回国。

现在，记者正在与孟津县相关部门联系，寻找马世贤烈士的亲人。亲爱的网友，如果您有马世贤烈士亲人的相关信息，请拨打15194553610与洛报融媒记者联系。(洛报融媒记者 余子愚 文/图)