快讯！全国城市规划领域学术盛会在洛开幕

14日上午，第15届城市规划历史与理论高级学术研讨会暨2024年中国城市规划学会城市规划历史与理论分会年会在洛阳开幕。

14日上午，第15届城市规划历史与理论高级学术研讨会暨2024年中国城市规划学会城市规划历史与理论分会年会在洛阳开幕。

此次会议由中国城市规划学会、东南大学建筑学院主办，中国城市规划学会城市规划历史与理论分会、洛阳市自然资源和规划局承办，是城市规划领域国内重要学术会议之一。

此次会议为期两天，将持续至15日。会议围绕“中华古都起源与发展”“长时段历史中的都城演进”“中原古都规划遗产的保护传承”“区域视野下名城集群的未来”等议题，组织全国高等院校、研究机构、规划管理、规划设计的专家学者及其他学科对城乡规划历史与理论研究有兴趣者共同探寻中华都城规划的历史智慧与当代价值，探讨都城发展变迁中的多维特征与演化规律，思考中国式现代化进程中的古都保护传承与转型挑战。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 赵晨熹 文/图)