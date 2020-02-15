洛阳抗美援朝烈士任西和的英雄事迹上央视了

近日，偃师市顾县镇顾县村、苗湾村的村民们茶余饭后又多了一个讲起来就倍感自豪的话题——抗美援朝烈士任西和上央视了！

任西和（视频截图）

近日，偃师市顾县镇顾县村、苗湾村的村民们茶余饭后又多了一个讲起来就倍感自豪的话题——抗美援朝烈士任西和上央视了！

为纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年，18日至20日央视综合频道黄金档播出了6集大型电视纪录片《为了和平》。其中在20日晚播出的第五集《万众一心》讲述了任西和烈士的英雄事迹。

今日，记者走进顾县村、苗湾村，再次了解任西和烈士的英雄事迹，听村民们讲述了今年6月解放军新闻传播中心广播电视部摄制组拍摄时的背后故事。

英雄事迹 历史铭记

任西和烈士1951年加入中国人民志愿军，血洒朝鲜战场。他入伍后曾两次被评为模范，并光荣入党。1953年6月，在十字架山战斗中，他用血肉之躯和钢铁毅力扛起90斤重的滚烫机枪，身负重伤仍坚持战斗。最终，他因伤势过重英勇牺牲，后被追认为志愿军“二级英雄”“一等功臣”。

位于顾县镇白云广场的任西和烈士纪念塔 记者 冯莹雅 摄

23日阳光明媚，任西和烈士纪念塔在顾县镇中心地带的白云广场上熠熠生辉。在不远处，任西和烈士的纪念雕像安放在顾县镇中心小学内，成为青少年爱国主义教育场所。

任西和烈士的英雄事迹，在顾县镇家喻户晓。纪录片《为了和平》中用画面讲述了任西和为保家卫国告别家乡和亲人的感人情节，还说“仅任西和所在的河南偃师，当年与他并肩奔赴抗美援朝战场的战友就有1500余人”。片中还出现了两位抗美援朝老兵——顾县镇的张宗标老人、缑氏镇的闫天保老人，他俩都是任西和的生死战友。

“哥哥尽了他应尽的责任，这是我们全家的光荣。我们全家老少发自肺腑的心愿，就是要像哥哥及志愿军英烈们一样爱国卫国、精忠报国。”看了纪录片后，任西和的弟弟任西海心情久久难以平静。

配合拍摄 村民给力

“初夏时节，中原大地麦浪翻滚，满眼尽是丰收的色彩……”第五集《万众一心》片头便是苗湾村200亩麦田今年6月时丰收的景象，接着就是麦田里苗湾大鼓的表演。

任西海讲述哥哥从军的经历（视频截图）

“如今81岁的任西海依然记得，69年前，就是在这条被麦浪环绕的田间小道上，一家人在震天的锣鼓声中，为大哥任西和送行……”

纪录片里那片麦浪翻滚的麦地已经种了一茬玉米，如今又重新种上了小麦。“拍摄那天很晒、很热，光矿泉水就供了二三十件，大家很辛苦但没有人喊累。”顾县镇文化教育服务中心主任许苗芳说，任西和烈士是每一个顾县人的骄傲，为了更好地配合摄制组宣扬任西和烈士的英雄事迹，大家都非常积极踊跃。

苗湾村村委会主任王德安告诉记者：“村民们兴致很高，积极行动，在短短一天的时间里，便备齐了摄制组需要的人员和道具，只要摄制组有要求，村民们都积极参演。”全程陪同摄制组的顾县村党总支组织委员任现吾说，他为摄制组找过老电视机、收音机、老挂历、水壶等道具，“能参与为宣扬任西和烈士的纪录片拍摄，非常光荣”。

英雄精神 鼓舞后人

18日晚，纪录片《为了和平》第一集开播，顾县镇顾县村的微信群里就炸开了锅，大家热烈讨论着，盼望着早日在节目里看到家乡的画面。

许苗芳介绍，片中有一个“小男孩背影”的镜头，当时拍了快两个小时。小演员是当时顾县小学的6年级学生，如今是顾县镇初级中学的初一学生。

23日上午，我们见到了这位小演员张佳硕。他说：“任西和烈士是我们村的骄傲，我要学习英雄精神，好好做人，好好学习。”

任凤丛讲述哥哥的英雄事迹 记者 冯莹雅 摄

“哥哥是我家的骄傲，他的事迹鼓舞了我一辈子。全国有那么多的烈士，非常感谢摄制组选中了哥哥，要向像哥哥一样的其他英烈们致以崇高的敬意。”任西和的妹妹任凤丛激动地说。（记者 冯莹雅 通讯员 李晓燕 赵夏雨）