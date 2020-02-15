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好消息！马世贤烈士生前部队找到了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-02 12:16

　　“马世贤烈士生前所在部队找到了！”10月1日晚，洛报融媒记者从孟津县人武部得到这一好消息。

　　孟津县人武部政治工作科干事杨文博介绍，9月29日，他接到北部战区陆军某边防旅来电，让其协助查证马世贤烈士的相关信息，最终确认马世贤生前为该部队战士。

　　9月24日，北部战区陆军某边防旅士官蒋德红从网上看到，烈士马世贤的生前部队是“志愿军200师570团”，而志愿军570团正是蒋德红所在部队的前身。

　　“经过查证，我发现马世贤烈士入伍所在‘志愿军200师570团’信息有误。”蒋德红说，志愿军200师下辖应为598团、599团和600团，并非570团，因为570团隶属于志愿军64军190师。同时，他从部队(即志愿军570团)史料中查证，该部于1951年2月16日出国作战，与两个月后牺牲的马世贤资料吻合。

　　“如果真是这样，我们就要帮马世贤烈士找到部队的‘家’。”该旅政治工作部宣传科科长计世飞说，他和蒋德红来到人力资源科，将数十册尘封近七十载、破旧泛黄的老档案翻了出来。

 
图片由部队提供

　　9月28日下午，蒋德红几经辗转联系到马世贤烈士家乡的孟津县人武部政治工作科，希望帮助查证马世贤入伍单位等准确信息，仍无结果。

　　最终，蒋德红在部队史馆库房一个展柜的资料盒里找到一本《烈士登记册》，在第3页中，记录着“马世贤”的相关信息。

　　记者看到，该《烈士登记册》明确记载，“马世贤，河南省洛阳县海资区北前海资村(今孟津县朝阳镇向阳村)人，570团三机枪连战士，1951年3月入团，1951年4月25日牺牲并埋葬于京畿道(现位于韩国西北部)坡州郡安平面斗铺(浦)里，立功两次，(牺牲)通知书于1951年6月16日寄于马春奇(家庭收信人)。”

　　为确保查证无误，蒋德红再次与孟津县人武部联系，经过认真比对、核实马世贤烈士资料后确定，马世贤烈士与该边防旅史馆《烈士登记册》上的“马世贤”是同一人。因此，他生前所在部队应为“志愿军64军190师570团”。

　　连日来，北部战区陆军某边防旅将烈士马世贤的故事作为主题教育的鲜活教材，教育引导官兵汲取精神营养，打牢献身使命、扎根边防的理想信念。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 段泽亮 王琢 张文涛)
[ 责任编辑：崔利利]
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