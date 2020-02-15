马世贤烈士生前所在部队找到了 为志愿军64军190师570团

这几天，马世贤烈士生前部队找到了的消息在烈士的家乡广为传播。“感谢《洛阳晚报》的连续报道，不仅帮助马世贤烈士找到了亲人，还找到了烈士生前所在的部队。”昨日，孟津县人武部政治工作科干事杨文博说。

《烈士登记册》上记载着马世贤烈士的信息(采访对象供图)

这几天，马世贤烈士生前部队找到了的消息在烈士的家乡广为传播。“感谢《洛阳晚报》的连续报道，不仅帮助马世贤烈士找到了亲人，还找到了烈士生前所在的部队。”昨日，孟津县人武部政治工作科干事杨文博说。

杨文博介绍，9月29日，他接到北部战区陆军某边防旅来电，让其协助查证马世贤烈士的相关信息，最终确认马世贤烈士生前为该部队战士。

9月24日，北部战区陆军某边防旅士官蒋德红从网上看到，马世贤烈士生前所在部队是“志愿军200师570团”，而志愿军570团正是蒋德红所在部队的前身。

“经过查证，我发现马世贤烈士生前所在部队是‘志愿军200师570团’的信息有误。”蒋德红说，志愿军200师下辖598团、599团和600团，并非570团，而570团隶属志愿军64军190师。同时，他从部队(即志愿军570团)史料中查证，该部于1951年2月16日出国作战，这与两个月后牺牲的马世贤烈士的资料吻合。

“如果真是这样，我们就要帮马世贤烈士找到部队的‘家’。”该旅政治工作部宣传科科长计世飞说，他和蒋德红来到人力资源科，将数十册尘封近七十载的档案翻了出来。

9月28日下午，蒋德红辗转联系到孟津县人武部政治工作科，希望帮助查证马世贤烈士入伍单位等准确信息，但无结果。

最终，蒋德红在部队史馆库房一个展柜的资料盒里找到一本《烈士登记册》，其中第3页记录着“马世贤”的相关信息。

记者了解到，《烈士登记册》明确记载：“马世贤，河南省洛阳县海资区北前海资村(今孟津县朝阳镇向阳村)人，570团三机枪连战士，1951年3月入团，1951年4月25日牺牲并(被)埋葬于京畿道(现位于韩国西北部)坡州郡安平面斗铺(浦)里，立功两次，(牺牲)通知书于1951年6月16日寄于马春奇(家庭收信人)。”

为确保查证无误，蒋德红再次与孟津县人武部联系，认真比对、核实马世贤烈士资料后确定，马世贤烈士与部队史馆《烈士登记册》上的“马世贤”是同一个人。因此，他生前所在部队应为“志愿军64军190师570团”。

《烈士登记册》记载，从1951年2月至1959年2月，志愿军570团共有468名官兵牺牲，仅当天与马世贤同时牺牲的就有50人。

该旅政治工作部主任王树辉说，该旅诞生于战火纷飞的年代，历史悠久，战功卓著，在70余年的战斗历程中，先后参加了抗日战争、解放战争、抗美援朝战争，是影片《野火春风斗古城》《集结号》主人公原型所在部队。该旅历经数十次精简整编，现驻守北疆。

近日，该旅委托孟津县人武部，向马世贤烈士的亲属表示慰问，表达部队官兵对烈士亲属的深厚情意。

记者了解到，该边防旅将整理完善《烈士登记册》背后的故事，组织开展“讲旅史、学传统、铸军魂”系列文化活动，将烈士马世贤的故事作为主题教育的鲜活教材，教育引导官兵汲取精神营养，打牢献身使命、扎根边防的理想信念。（记者 余子愚 通讯员 段泽亮 王琢 张文涛）