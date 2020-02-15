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95岁老兵常继武：最早采写黄继光事迹的人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-26 08:55

　　当今年95岁，参加过抗日战争、解放战争及抗美援朝战争的老兵常继武，回忆起那些峥嵘岁月时，让他印象最深的人，是战友黄继光。当年，作为团政治处的一名青年干事，他是最早采写黄继光英雄事迹的人。22日夜，我们驱车来到位于汝阳县城的老人家中，听他讲述关于上甘岭战役和黄继光的故事。

　　多枚纪念章记录不平凡的岁月

　　22日晚上7点多，当我们来到常继武老人家中时，他正在认真地收看电视上关于抗美援朝纪念活动的报道。突然，他指着电视说：“这是易才学，当时我们把他和黄继光的事一起上报给兵团，我这里还有他的一张老照片呢。”

　　记者看到，老人的胸前挂着不少纪念章，有解放西南胜利纪念章、渡江胜利纪念章、淮海战役胜利纪念章、解放华中南纪念章……还有1951年颁发的抗美援朝纪念章，以及朝鲜政府颁发的纪念章。这些纪念章记录了他经历过的那些不平凡的岁月。

　　1950年，常继武随部队入朝作战，任15军45师134团青年干事，上甘岭战役后，调师政治部组织科任青年干事。老人回忆，上甘岭位于朝鲜五圣山南麓，战斗在位于这里的两座小山包537.3高地和597.7高地展开。上甘岭战役在当时创造了世界战争史上火力密度的最高纪录，在仅4平方公里的阵地上，“联合国军”先后投入6万人的兵力，倾泻了190万发炮弹和5000枚航弹，最多一天达30万发。志愿军陆续投入兵力4万余人，发射炮弹40万发。

　　老人说，志愿军能够打退拥有世界上最强大火力的以美国为首的侵略者，其中一个重要原因是我们有无数像黄继光这样的英雄。为此，他专门撰文写过一篇《黄继光英雄事迹报道始末》。

　　他和战友核实采写黄继光的英雄事迹

　　在文章中，老人写出了黄继光舍身堵枪眼、为部队反击开辟胜利通道的经过。

　　老人回忆，黄继光牺牲后，团政委傅作礼立即派他和其他青年干事将黄继光、易才学的英雄事迹和战斗获胜的情况整理成材料，上报45师政治部。

　　接到任务后，他们迅速下到基层，找到掩护黄继光实施爆破、目睹黄继光舍身堵枪眼的排长钟仁杰等人核实情况，并迅速完成了相关材料的撰写工作。

　　45师政治部在听取他们的汇报后，立即调专车把他们送到三兵团政治部连夜报告，次日，兵团派随军记者跟随他们到连队采访、核实。不久，新华社进行了公开报道，黄继光等战斗英雄的事迹被迅速传扬到中朝联军、朝鲜以及祖国。

　　牺牲时年仅21岁的黄继光被中国人民志愿军领导机关追记特等功，并授予“特级英雄”称号；朝鲜民主主义人民共和国最高人民会议常务委员会授予他“朝鲜民主主义人民共和国英雄”称号和金星奖章、一级国旗勋章。

　　他希望英雄精神代代传承

　　“后来有人问我黄继光的事迹到底是不是真的，我告诉他们，黄继光的事迹是真实的，这是毫无疑问的。”常继武老人说，还有人问他对黄继光的事迹怎么看待，“我说这都是我亲身经历的，黄继光是英勇的，他的事迹是很动人的，为了战斗的胜利，他献出了自己宝贵的生命，无愧于‘特级英雄’的光荣称号。”

　　老人有五个子女，他说他一直给孩子们讲黄继光的故事，讲其他英雄的故事，他希望这些英雄的事迹可以激励自己的后代，也希望他们能永远记住这些“最可爱的人”。

　　老人说，当年作为团政治处和师政治部的一名青年干事，他曾经参加过朝鲜前线所在部队许多英雄事迹、重大事件的采访报道工作，但时至今日让他印象最深的仍是对黄继光事迹的采写，这是他一生中极为难忘的经历和荣耀。（记者 李砺瑾 实习生 尚渊椋 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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