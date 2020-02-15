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87岁抗美援朝老兵捐赠纪念章、光荣证 让更多人了解历史
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-27 08:34

刘利富(左)拿着剪报来到洛八办

　　“感谢《洛阳晚报》的报道，让洛八办又迎来新藏品。”近日，收到87岁的抗美援朝老兵刘利富捐赠的抗美援朝纪念章、光荣证等物品，八路军驻洛办事处纪念馆(简称洛八办)馆长赵光付说。

　　事情要从《洛阳晚报》的两篇报道说起，2019年11月18日A07版、2020年5月19日A09版，分别报道了市民杨小杰向洛八办捐赠日军望远镜、800余张粮票和洛八办社会捐赠文物陈列展开展的消息。刘利富是《洛阳晚报》的老读者，看到报道后深受触动，将两篇报道进行剪报，并决定向杨小杰等捐赠者学习，将他珍藏数十年的抗美援朝纪念章、光荣证等捐赠给洛八办。

　　1950年4月，年仅17岁的刘利富从福建福州参军，10月赴朝参战。刘利富在中国人民志愿军第二十军教导大队担任报话员，参加了抗美援朝第二次、第五次战役。

刘利富捐赠的抗美援朝纪念章、光荣证

　　“我在朝鲜时，先后获得两枚抗美援朝纪念章、一张光荣证。”刘利富说，他从朝鲜回国后，1955年被授予少尉军衔，1956年转业到中国一拖，1993年退休。他将抗美援朝纪念章、光荣证和军用水壶等珍藏起来，保存至今。

　　记者看到，抗美援朝纪念章有两枚，其中一枚的正面是毛主席头像，下面写着“抗美援朝纪念”，背面有“中国人民政治协商会议全国委员会赠1951”字样；另一枚的正面是和平鸽图案，上面有“和平万岁”字样，背面有“抗美援朝纪念中国人民赴朝慰问团赠1953.10.25”字样。光荣证是1952年8月17日中国人民志愿军第二十军教导大队颁发的，奖励刘利富“为抗美援朝保家卫国，在业务学习中有显著成绩”。

　　此外，刘利富还向洛八办捐赠了他在抗美援朝时期使用的军用水壶，1955年授军衔时发放的军用皮带和210张粮票、购物券等。

　　“今年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战七十周年，我是抗美援朝老兵，现在将自己的纪念章、光荣证、军用水壶等物品捐赠给洛八办，是一件有意义的事情。”刘利富说，他希望这些物品能陈列出来，让更多人尤其是少年儿童了解抗美援朝历史，接受爱国主义教育。

　　“为了丰富洛八办的馆藏，我们希望社会各界向杨小杰、刘利富等捐赠者学习，向洛八办捐赠与抗战有关的报刊、信件、纪念证章等，以及解放战争、社会主义建设各时期的珍贵历史资料和实物。”赵光付说，洛八办是中宣部命名的全国爱国主义教育示范基地，丰富的馆藏更有助于进行爱国主义教育工作。（记者 余子愚 通讯员 王丹 吴晓阳 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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