83岁老兵李恒昭26年来累计为百余名贫困学生捐款十几万元

昨日上午，在洛阳日报报业集团16楼洛报爱心帮扶中心办公室，中心负责人将83岁李恒昭第二次捐助的5000元现金交给贫困大学生王孟歌。

李恒昭整理捐款票据

昨日上午，在洛阳日报报业集团16楼洛报爱心帮扶中心办公室，中心负责人将83岁李恒昭第二次捐助的5000元现金交给贫困大学生王孟歌。

从1994年至今，26年间，李恒昭累计为百余名贫困学生捐款十几万元，家里存放的一张张捐款票据就是他的“荣誉勋章”。昨日，他在接受本报记者采访时说，他不图受资助学生报恩，只盼他们早日通过知识改变命运。

26年来，累计为百余名学子捐款十几万元

位于涧西区浅井南路第七干休所的李恒昭家，面积只有70平方米左右，客厅的沙发是他手工打造的，茶几是用了三四十年的“古董”，他每次外出都坐公交车……就是这样一位生活节俭的老兵，多年来一直热衷公益，从1994年至今，他累计为百余名贫困学生捐款十几万元。

记者通过一张张泛黄的捐款票据看到，李恒昭多年来捐款的金额与资助的贫困学生数不固定，最少一笔捐款300元，资助了一名贫困学生；最多一笔捐款2.6万元，资助了13名贫困学生……这些学生写给他的一封封感谢信也跟捐款票据放在一起。

“您对我的资助，我时刻铭记在心，本学期期末我的语文、数学两门功课都取得了优异成绩……”写信人叫杜田田，落款日期是2001年1月10日。

李恒昭笑着说，这些捐款票据对他来说意义非凡，他珍藏着是为了留个纪念。

资助外地学生两年，每月500元生活费

李恒昭是濮阳人，初中毕业后参军，20世纪70年代来到洛阳，直至退休。

“那时，我的退休工资才几百元。”李恒昭回忆，1994年他资助了一个小学生300元。单位听说他的爱心举动，不仅写表扬信贴在单位大院，还号召同事们捐款，这给了他很大鼓励。

从那之后，他一直坚持捐资助学，捐助对象不仅有本地贫困学生，也有外地的。2014年，他得知商丘市虞城县一名父母双亡的男孩在河北一所专科院校上学，他每月资助其500元生活费，连续资助两年。直到毕业，男孩逢年过节还会给他打电话表示感谢。

学生快开学，他专程赶来送爱心款

去年，李恒昭在《洛阳晚报》上看到本报组织的阳光助学活动的相关报道，来到洛报爱心帮扶中心办公室，表明想资助贫困学生的意愿。经工作人员推荐，他认识了王孟歌。王孟歌是嵩县闫庄镇坡头村人，去年以653分的高考成绩考取全县第一名，报考了北京航空航天大学材料科学与工程专业。

王孟歌有两个妹妹和一个弟弟，家里的经济来源主要靠父亲外出打工，家庭比较困难。李恒昭得知情况后，当场决定每年资助她5000元学费，直至她大学毕业。

前几天，李恒昭听说王孟歌即将开学，倒了两路公交车来送爱心款。这一次，他一共带来9000元，其中5000元资助王孟歌，另外4000元准备再资助两名贫困学生。

不图回报，婉拒表彰

去年，王孟歌与李恒昭第一次见面，李恒昭得知王孟歌报考的学校后，教导她要好好学习，将来为祖国的航空航天事业做贡献。“李爷爷人太好了，我一定努力学习，不辜负爷爷对我的期望。”王孟歌说。

李恒昭20多年坚持捐资助学的善举得到了大家的认可，曾经有人想为李恒昭举办表彰会，可李恒昭婉拒了。他说，他不图孩子们的回报，只希望他们通过知识改变命运，他也会在捐资助学这条道路上一直走下去。

“资助贫困学生是做好事，我们都支持他。”李恒昭的老伴儿笑着说。（记者 魏巍 文/图）