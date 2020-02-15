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88岁老兵何水讲述在朝鲜战场上的经历：夜间山林行军 躲过枪林弹雨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-22 08:32

　　老兵档案

　　姓名：何水(曾用名 张来福)

　　年龄：88岁

　　入伍时间：1951年

　　原部队：中国人民志愿军独立高炮32营

　　原职务：通讯员 电话员

　　70年前的那段经历，何水讲起来就像在叙述刚刚发生的事情，因为“记忆太深刻”。昨日上午，在洛龙区龙门镇一个家属院里，88岁的何水讲述了他当年在朝鲜战场上的经历。

　　出身贫苦 参军卫国

　　何水，祖籍新乡市封丘县，1932年2月其父母逃荒到郑州附近时生下了他，后来随父母一起逃荒到洛阳。1942年大饥荒时，父亲不幸去世，母亲为了让他活命，将他送给了渑池县的一户人家，后他改名为张来福。在张家他学会了认字，这为其日后参军学技术奠定了基础。

　　1951年年初，他响应号召入伍。当年秋天他随部队到达辽宁省丹东市，准备赴朝鲜作战。

　　在丹东，他和战友们接受了一周左右的集训，学习一些简短的朝鲜语、当地的风俗习惯及出国作战纪律等。出发前，他被任命为中国人民志愿军补训第一团的一个班长。

　　“去了就要拼命，没想过要活着回来。”他说，当他知道要赴朝鲜作战时，就已抱了视死如归的决心。

　　山林行军 危机四伏

　　1951年秋天，何水与战友们背上30斤高粱、5斤饼干、5斤炒面，一件大衣、两双解放鞋、单人蚊帐，再加一支冲锋枪、100发子弹，步行从丹东跨过鸭绿江，踏上了抗美援朝之路。

　　“为了躲避美方的空中扫射，我们夜间行军，白天依树休息，穿梭在朝鲜的山林中，一走就是20多天。”何水说，即使夜间行军，美军的飞机也在空中扫射，形容为枪林弹雨一点儿也不为过。一次，他在行军途中被敌军扫射过后掉下的弹壳弹了几下，有惊无险。

　　让他感动的是，他们在步行经过村庄时，朝鲜老百姓很支持他们，有时也能在村民家中吃饭休息。

　　何水说，那20多天，他们在朝鲜的深山里历尽艰辛，一路向南，最后成功躲开美方的袭击，到达朝鲜开城。

　　战火纷飞 刻骨铭心

　　到达战场后，何水成为志愿军独立高炮32营的通讯员，之后又成为前线的电话员，负责守护电话总机。

　　“战场上，电话员死伤惨重，但是我胆儿大，敢往上冲，不怕死。”何水说，他背着电话线穿梭在炮火中，成功躲过一次又一次袭击。他记得很清楚，在紧急情况下，他用牙齿咬掉电话线的胶带，快速接线，有时候还要用自己的身体导电。

　　“美军的飞机炸得很厉害。”何水说，他曾亲眼看着与他相熟的炊事班班长在做饭时被炮弹击中，不幸牺牲，他为其擦洗后用白布包裹起来就近掩埋。

　　直至1953年停战，何水在朝鲜经历了许多大小战斗。停战后，他成为报务员，又继续在朝鲜驻扎了2年，1955年春天回国。1976年他以连级干部身份转业至宜阳县工作，1992年退休后定居洛阳至今。（记者 冯莹雅 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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