洛阳老兵46年前连救2名落水战友 被救者奔波千里寻人谢恩

“顺成，我们终于相聚，有时间一定再来洛阳。”10月1日早上，偃师市高龙镇高崖村的王子珍拨通了战友李顺成的电话，四十多年来，李顺成因为王子珍的救命之恩一直在找他，在相关部门帮助下终于了结心愿。

王子珍（左二）和李顺成（左三）合影留念

“顺成，我们终于相聚，有时间一定再来洛阳。”10月1日早上，偃师市高龙镇高崖村的王子珍拨通了战友李顺成的电话，四十多年来，李顺成因为王子珍的救命之恩一直在找他，在相关部门帮助下终于了结心愿。

今年68岁的李顺成是南阳市社旗县人，原在陆一军军直通信连服役。1974年秋，部队在开封训练时突遇河水暴涨，同班战友辛勇耀不慎落水，李顺成见状跳入河里救人，因水流太急被冲走。危急时刻，王子珍及时赶到，先将辛勇耀救上岸，再次下水救起李顺成。两位战友有惊无险，王子珍却倒在岸边，随即被送往医院抢救。由于呛水太多，王子珍得了胃穿孔，身体状况急转直下，不久后复原回乡。

二人重聚

几年后，李顺成从部队复员到南阳市社旗县工作。“那次意外后，我一直认为自己是重生，得好好珍惜。”李顺成说，40多年间，他无数次想起王子珍，也一直利用各种渠道寻找自己的老战友、救命恩人，但因年代久远、条件有限一直未能如愿。

半年前，李顺成被查出罹患肿瘤，接受治疗期间，他跟家人说自己这辈子唯一割舍不下的就是苦寻多年的老战友，如果病能治好，一定要找到自己的两位战友。万幸手术非常成功，痊愈出院后，李顺成在家人的支持下到洛阳寻找王子珍。9月29日，在洛阳退役军人事务局的帮助下，他打听到王子珍的家乡——高龙镇高崖村。

“村干部通知我到村委会见个老战友，刚进门没认出他是顺成，听到他叫我的名字，我俩紧紧抱住彼此抱头痛哭。”王子珍说。

王子珍在部队时的照片

高龙镇高崖村村支部书记王宏超说，王子珍复员回乡后一直在家务农，从未跟人提起过自己舍己救人的事迹，直到战友找上门，家人、村民们才知道他昔日英勇事迹。

李顺成在部队时的照片

两位年近古稀的老人约定，将一同寻找另一位战友辛勇耀再续当年战友情，但目前只知道对方是甘肃人，希望社会热心人士能够帮助提供线索。

临别前，李顺成书写了书法作品《感恩载德》赠予王子珍。王子珍说，他要把这幅字装裱后挂在家里，既是念想，也是给子女的教育。(洛报融媒记者 郭学锋 通讯员 王雷 文/图)