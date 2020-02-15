用脚步丈量对党忠诚——四论协力推动黄河流域生态保护取得明显进展

“要知责明责、履责尽责，认真落实河长制，善于到一线吹糠见米、拉锯见末，真正用脚步丈量对党忠诚。”在全市生态保护工作推进会上，市委书记李亚如是强调。掷地有声的表达，铿锵有力的语气，彰显了全市上下进一步强化落实力执行力穿透力，把黄河流域生态保护工作落到实处的坚定决心。

心中无数方向迷，脚下无泥走路飘。

“要知责明责、履责尽责，认真落实河长制，善于到一线吹糠见米、拉锯见末，真正用脚步丈量对党忠诚。”在全市生态保护工作推进会上，市委书记李亚如是强调。掷地有声的表达，铿锵有力的语气，彰显了全市上下进一步强化落实力执行力穿透力，把黄河流域生态保护工作落到实处的坚定决心。

一切伟大事业都需要用实干书写，一切不凡成就都需要靠汗水浇筑。如果留意洛阳时政要闻，不难发现，“用脚步丈量对党忠诚”并非第一次被提及。就在9月1日，李亚深入洛河市区段、偃师段和伊洛河交汇段巡河调研，每到一处都对排污口整治工作进展刨根问底，返程发现水质问题当即停车察看并交办整改，其中深意不言而喻。正如他指出的，“一个排污口、一堆垃圾看似小事，实则都是‘国之大者’”，用脚步丈量对党忠诚，把河长制落到实处，我们才能让伊洛河碧水长流，让治水兴水各项任务落地见效。

诚然。推进黄河流域生态保护，是践行习近平生态文明思想的实际行动，是确保黄河安澜的使命所系，是厚植生态优势的重中之重，是实现高质量发展的内在要求，是增进民生福祉的迫切需要，必须放在心上、扛在肩上、抓在手上。一年来，我们之所以能够推动黄河流域生态保护工作实现良好开局，取得阶段性成效，关键一条，就在于广大党员干部倾心倾情倾力，担责担难担险，谋事干事成事，这是以“实干争先更有为”拼出来的，用“一个汗珠子摔八瓣”干出来的。

但也要看到，洛阳在黄河流域生态保护上离上级要求、群众期盼还有不小差距。个别地方工作推进不平衡、工作标准不够高、制度落实不到位，看似是工作层面的问题，实则暴露出一些干部的思想、作风、方法等深层次问题。试想，思想认识有偏差，责任担当有缺失，对流域生态保护治理规律研究不深、吃得不透，拿不出科学务实、精准有效的办法，甚至依然停留在“空对空”的案头作业，习惯于层层批转交办，“只挂名不出征，只出工不出力”，又怎么可能取得突破与成效？！

这次会议，从会前专门分两组深入部分县(市)区观摩督导黄河流域生态保护治理推进情况，到会上通报“四河五渠”综合治理、“三山”整治攻坚等工作推进情况，再到安排典型与表态发言，就是要树起“真抓实做、实干实效”的鲜明导向。新的冲锋号已经吹响，我们要实字当头、干字托底，把黄河流域生态保护这个“国之大者”牢牢扛在肩上，坚持规划引领、扭住项目抓手、紧盯政策导向、突出问题导向、提升治理能力、强化责任落实，把工作细化落实到每一项污染治理、每一个工程建设、每一次一线巡河上，在“钉钉子、剥洋葱、透竹竿”中务求实效，确保重大国家战略在河洛大地落地生根，真正用脚步丈量对党忠诚。

美丽画卷已经绘就，接下来就是要实干。展现功成不必在我的境界，拿出功成必定有我的担当，以尺寸之功积保护黄河的千秋之利，我们必定可以不负嘱托、不辱使命，交出让党和人民满意的时代答卷！（洛平）