树起“四河五渠”治理这个标杆 ——三论协力推动黄河流域生态保护取得明显进展

能否走出一条富有地方特色的黄河流域生态保护之路，反映的是格局，体现的是担当，彰显的是水平。着眼于确保重大国家战略落地生根、协力推动黄河流域生态保护取得明显进展，市委书记李亚在全市生态保护工作推进会上强调，要扭住重点、善作善成，着力把“四河五渠”综合治理打造成黄河流域生态保护的示范标杆。如果说善作善成是一种能力，那么，打造示范标杆就是一种境界，传递出洛阳服务国家大战略的决心与信心。

能否走出一条富有地方特色的黄河流域生态保护之路，反映的是格局，体现的是担当，彰显的是水平。

着眼于确保重大国家战略落地生根、协力推动黄河流域生态保护取得明显进展，市委书记李亚在全市生态保护工作推进会上强调，要扭住重点、善作善成，着力把“四河五渠”综合治理打造成黄河流域生态保护的示范标杆。如果说善作善成是一种能力，那么，打造示范标杆就是一种境界，传递出洛阳服务国家大战略的决心与信心。

推进黄河流域生态保护，是功在当代、利在千秋的伟业，是党中央赋予我们的重大使命，也是我们必须完成的重大政治任务。我市面积81.8%属于黄河流域，在黄河流域生态保护和高质量发展上地位重要、作用突出、责任重大，必须因地制宜、遵循规律，必须分类施策、找准抓手，以“绿我涓滴”汇“千顷澄碧”的韧劲和毅力，将黄河洛阳段打造为“千里江山图”的璀璨画卷。

大河千里奔涌，源自万壑归流。习近平总书记深刻指出，黄河体弱多病问题“表象在黄河，根子在流域”。近年，我市以伊、洛、瀍、涧和中州渠、大明渠、铁路防洪渠“四河同治、三渠联动”为起点，统筹推进水、城、山、田、园、林、路等综合治理和提升，后又将秦岭防洪渠、邙山渠纳入治理重点，不仅实现了由“四河三渠”向“四河五渠”的拓展，更推动保护治理从“河渠”向全流域覆盖。放眼当下，从孟津县泼墨“万里黄河孟津蓝”，到洛龙区绘就“一城绿园”，再到新安县勾勒新时代“富春山居图”，一幅“水清、岸绿、路畅、惠民”生态图景在河洛大地渐次铺展。实践证明，“四河五渠”是促进流域综合治理、系统治理、源头治理的“洛阳之策”，是践行“共同抓好大保护、协同推进大治理”的应有担当。

说到底，打造示范标杆，就是要见事早、行动快、措施实、力度大、成效好，就是要从本地实际出发，在创造性贯彻落实“国之大者”上走在前、当表率，就是要在黄河流域生态保护上探索“洛阳路径”、提供“洛阳样板”。当然，站在新的起点，“四河五渠”综合治理与时代要求、群众期待、发展定位相比仍有提升空间，我们尤须保持清醒、持续发力，让示范标杆当之无愧！

树起“四河五渠”综合治理这个标杆，就要持续抓好截污治污，建立健全常态化监测、排查、整改机制，确保河渠水质稳定达标、不断向好；要持续优化引水补源，真正引来水、留住水、用好水；要持续加强河道治理，加大河道清淤、河床整治力度，加快主要河流剩余堤防建设，坚持绿道、水道、风道同规划、同建设，抓好沿线绿化和生态修复；要持续建好游园湿地，因地制宜科学布局、破除瓶颈加快建设、建管并重提升品质，进一步增进群众身边的绿色福祉；要持续完善沿河路网，加快构建城市滨河主干道、亲水慢行道、游园小步道三级滨河路网体系；要持续攻坚沿河棚改，全力破解瓶颈制约，确保顺利推进。

胸中有丘壑，凿石堆山河。鼓起勇立潮头的信心，点燃奋勇争先的干劲，让“幸福河”的绚丽画卷在河洛大地迤逦铺展，唱出新时代“黄河大合唱”的洛阳篇章！（洛平）