今年洛阳黄河流域沿河村庄全面推行垃圾分类

推动农村生活垃圾分类收集处理，是破解农村垃圾出口问题，实现垃圾减量化、资源化、无害化治理的关键一招。

推动农村生活垃圾分类收集处理，是破解农村垃圾出口问题，实现垃圾减量化、资源化、无害化治理的关键一招。

日前，《洛阳市农村生活垃圾分类收集处理试点村验收标准与规范》印发实施，落实黄河流域生态保护治理要求，进一步扩大农村垃圾分类试点范围，在年初确定今年全市20%村庄试点推开的基础上，把全市黄河流域1202个沿河村庄全面纳入垃圾分类范围，使全市垃圾分类试点村庄达到总数的50%以上，全面提升沿河村庄人居环境，助推黄河流域生态保护和高质量发展。

经过前期试点和运行，洛阳因地制宜、遵循规律，持续完善农村垃圾分类收集处理机制，探索形成了“两次四分法”的模式，得到广大农民的认可。按照要求，此次农村垃圾分类试点增量扩面，将全面推开“两次四分法”。

所谓“二次四分法”，即通过农户源头初分和村保洁员细分的二次分类，把农村生活垃圾分为易腐烂垃圾、可回收垃圾、有毒有害垃圾和其他不可回收垃圾，进而实现源头减量。

在农户初分时，对于易腐烂垃圾，有条件的农户可就近就便投放沼气池、堆积沤肥，推进户内减量，没有条件的可直接投放到易腐烂垃圾箱，由保洁员收集处理。对于可回收垃圾，农户可定点整齐存放，定期变卖，或投放到垃圾分类收集箱，由保洁员统一收储销售。对于有毒有害垃圾，农户单独定点密闭安全存放，由保洁员收集处理。其他不可回收垃圾，农户直接投放到垃圾分类收集箱，由保洁员收集处理。

在村级细分时，村保洁员按分类标准对收集的农户垃圾进行二次细分。对于易腐烂垃圾，投入易腐烂垃圾处理点进行集中堆肥。对于可回收垃圾，在垃圾分拣站分类存放，定期销售。对于有毒有害垃圾，定点集中密闭存放，定期按环保要求进行处理。其他不可回收垃圾，由乡镇垃圾转运部门(保洁公司)每天收集转运至垃圾处理场处理。

目前，洛阳黄河流域1202个沿河村庄已全面排查梳理到位。根据验收标准和规范，试点村庄均要配备密闭式垃圾分类收运车，设置垃圾分类处理站、易腐烂垃圾堆肥点或有机垃圾资源化处理站等垃圾分类处理设施。所有农户要配备易腐烂和其他垃圾分类收集桶。各村要按自然村或400人为单位至少配备1名垃圾分类保洁员，实行责任包干。

做好垃圾分类，关键在农民参与。对此，垃圾分类试点村要建立完善农户垃圾分类档案，落实积分兑换、设置荣誉榜等村级奖惩等制度，充分发挥党员示范引领作用，开展形式多样的宣传活动，让垃圾分类深入人心，真正变“随手扔”为“随手分”，共建美丽乡村，携手保护母亲河。(洛报融媒记者 白云飞 通讯员 赵健 文/图)