李亚在全市生态保护工作推进会上强调：以习近平总书记重要指示精神为遵循 协力推动黄河流域生态保护取得明显进展

今日，全市生态保护工作推进会召开，深入学习贯彻习近平生态文明思想，深入学习贯彻习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上、在中共中央政治局会议审议《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》时的重要讲话精神，认真落实中央、省部署要求，总结成绩经验，查找短板不足，对我市黄河流域生态保护工作进行再部署再推动，确保黄河流域生态保护和高质量发展国家战略落地生根，协力推动黄河流域生态保护取得明显进展。

今日，全市生态保护工作推进会召开，深入学习贯彻习近平生态文明思想，深入学习贯彻习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上、在中共中央政治局会议审议《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》时的重要讲话精神，认真落实中央、省部署要求，总结成绩经验，查找短板不足，对我市黄河流域生态保护工作进行再部署再推动，确保黄河流域生态保护和高质量发展国家战略落地生根，协力推动黄河流域生态保护取得明显进展。

市委书记李亚出席会议并讲话。市长刘宛康主持会议。市委副书记赵会生，在洛相关市级领导参加会议。

李亚在会上指出，推进黄河流域生态保护和高质量发展，是以习近平同志为核心的党中央确定的重大国家战略，是事关中华民族伟大复兴的千秋大计，也是党中央赋予我们的重大使命。推进黄河流域生态保护，是践行习近平生态文明思想的实际行动，是确保黄河安澜的使命所系，是厚植生态优势的重中之重，是实现高质量发展的内在要求，是增进民生福祉的迫切需要。一年来，我们深入贯彻习近平总书记重要指示精神，认真落实中央、省部署要求，在科学谋划中健全体制机制，在聚焦聚力中实现重点突破，在统筹兼顾中提升综合效益，推动黄河流域生态保护实现良好开局、取得阶段性成效。同时也要看到，全市黄河流域生态保护工作还存在不少问题。各地各单位要以习近平总书记重要指示精神为遵循，牢记嘱托、对标对表，在胸怀“国之大者”中扛稳政治责任，在正视问题差距中强化担当作为，在遵循原则规律中把准正确方向，坚持重在保护、要在治理，坚持统筹兼顾、标本兼治，坚持在发展中保护、在保护中发展，切实推动黄河流域生态保护不断取得新进展。

李亚强调，要明确任务、聚焦聚力，协力推进黄河流域生态保护取得明显进展。要守住黄河安澜这个底线，坚持工程与非工程措施相结合，持续强化防洪体系建设。要充分发挥小浪底枢纽作用，持续抓好水沙调节；突出干流，统筹支流，切实加强防洪工程建设；不断健全防洪减灾机制，提升抢险应急能力。要聚焦生态保护这个根本，因地制宜抓好生态保护修复，全面提升生态系统稳定性和生态产品供给能力。要把沿黄生态廊道作为重中之重，坚持规划引领、分区分段推进、提升绿化品质、注重综合效益，把沿黄生态廊道打造成黄河沿线重要的绿色屏障、展示黄河风光的重要窗口；持续抓好生态涵养和修复，坚持以自然修复为主、自然与人工修复相结合，抓好水土保持，不折不扣完成露天矿山整治、废弃矿山治理、绿色矿山建设任务；持续抓好今冬明春国土绿化，对沿黄生态廊道、南部生态涵养区等重点区域要及早安排，不断扩大绿量、提升品质；更加注重生态基础设施建设，推进山水林田湖草沙一体治理、乔灌花草科学配置，实现人与自然和谐共生。要扭住水质改善这个重点，全面提升水污染治理效果。要多措并举、综合施策，致力实现伊河、洛河常年达到二类水质标准；抓好工业污染、农业面源污染、生活污染等源头管控，持续深化农村环境综合整治，切实改善河湖水质；抓好监测监管，落实各方责任，强化全过程管理，对各类生态环境违法问题零容忍；抓好末端治理，大力整治不达标水体、黑臭水体和纳污坑塘，推动治理向各类小微水体和末梢延伸。要抓好水资源利用这个大事，把水资源作为最大刚性约束，坚持节约用水、科学配水，加强水资源供给和需求管理，推动用水由粗放低效向节约集约转变。要以创建国家节水型城市为目标，抓好农业领域节水灌溉、工业领域重点企业和园区节水改造、城市建设管理领域管网养护等重点领域节水；积极推进引黄调蓄工程，因地制宜谋划建设一批中小水库，完善灌区配套设施，推动水资源高效利用。要强化统筹推进这个关键，统筹好生态保护与高质量发展各项工作，努力实现综合效益最大化。要与全流域治理统筹起来，同步开展好淮河流域、长江流域等河渠治理；与生态文明建设统筹起来，统筹推进水、大气、土壤污染治理，打赢大气污染防治攻坚战，尽快使河渠沿岸绿起来、美起来；与产业结构调整统筹起来，强化创新驱动、绿色转型和集群发展，着力构建特色优势现代产业体系；与城乡建设统筹起来，协同推进城市更新与生态修复，真正让生态融入城乡，成为景观灵魂；与文化传承统筹起来，抓好文化遗产保护和时代价值挖掘，讲好新时代洛阳“黄河故事”。

李亚指出，要扭住重点、善作善成，着力把“四河五渠”综合治理打造成黄河流域生态保护的示范标杆。要持续抓好截污治污，建立健全常态化监测、排查、整改机制，抓好排污口和黑臭水体整治；加强老旧小区、街道雨污管网建设，加大商业污水整治力度，抓好雨污分流改造；确保完成既定污水处理厂建设任务。要持续优化引水补源，抓好项目建设，在建项目加快进度，未开工的要尽快启动，聚焦“十四五”梳理谋划一批新项目；发挥引黄入洛等工程效益，持续推进水系联通，促进水系联通，打通沟、渠等微循环，真正实现引来水、留住水、用好水。要持续加强河道治理，加大河道清淤、河床整治力度，持续抓好河流“清四乱”，确保河渠畅通；加快主要河流剩余堤防建设；坚持绿道、水道、风道同规划、同建设，着力增绿量、造绿廊、筑绿带、建绿园，抓好沿线绿化和生态修复。持续建好游园湿地，因地制宜科学布局、破除瓶颈加快建设、建管并重提升品质，持续推进游园建设；以黄河湿地国家级自然保护区等为重点，完善功能、突出特色、有序推进湿地建设。持续完善沿河路网，加快构建城市滨河主干道、亲水慢行道、游园小步道三级滨河路网体系。持续攻坚沿河棚改，全力破解规划选址等瓶颈，加强资金筹措力度，依法依规做好征迁工作，引导群众有序搬迁。

李亚强调，要真抓实做、实干实效，确保黄河流域生态保护工作落到实处。要坚持规划引领，把黄河流域生态保护和高质量发展规划与市“十四五”规划、洛阳都市圈规划等结合起来，坚持一流标准，彰显洛阳特色，增强规划的科学性前瞻性引领性。要扭住项目抓手，既定重点项目紧盯不放，注重抓好配套设施规划建设，确保项目建成之日即是投用惠民之时；紧盯政策导向，持续谋划一批重点项目，加强对接衔接，力争多进上级盘子。要突出问题导向，把抓好中央、省生态环境保护督察反馈问题和黄河“清四乱”重点问题整改作为严肃政治任务，逐项督察核实，确保见底清零。要提升治理能力，注重系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，在科学运作中提升治理的精细化规范化水平。要强化责任落实，知责明责、履责尽责，认真落实河长制，善于到一线吹糠见米、拉锯见末，真正用脚步丈量对党忠诚。

今日上午，李亚、刘宛康分别带队进行观摩和督导。李亚带领第一组先后察看了涧西区涧河市区下游段和中游段综合治理、孟津黄河湿地保护、伊滨区万安山北坡山神庙和牛沟两个矿山生态修复等项目。刘宛康带领第二组先后察看了洛龙区伊河李楼段综合治理、偃师幸福岭矿山生态修复、洛河偃师段综合治理、吉利黄河湿地、瀍河综合治理等项目。

在下午召开的推进会上，市委常委、市政府党组成员魏建平通报了“四河五渠”综合治理、“三山”整治攻坚推进情况，副市长侯占国通报了中央环保督察反馈问题集中整改情况，副市长王军通报了全市河长制湖长制、黄河流域生态廊道建设和“清四乱”推进情况，并分别对做好下步相关工作了具体部署。孟津县、新安县、洛龙区作了典型发言，偃师市、伊川县、栾川县、西工区作了表态发言。

各县(市)区党政主要负责同志、分管负责同志，市直相关部门主要负责同志等参加会议。(洛报融媒记者 李东慧 白云飞)