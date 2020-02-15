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把“国之大者”牢牢扛在肩上—— 一论协力推动黄河流域生态保护取得明显进展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-26 08:13

　　黄河保护，千秋大业！

　　最近召开的全市生态保护工作推进会，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实中央、省部署要求，对我市黄河流域生态保护工作再部署再推动，协力推动黄河流域生态保护取得明显进展。市委书记李亚指出，对黄河流域生态保护这个“国之大者”，我们一定要使命在心、责任在肩。

　　从赴陕西考察，到全国“两会”下团组，今年以来，习近平总书记一再强调“对国之大者要心中有数”，可谓言简意深。所谓“国之大者”，就是党中央关心的、强调的事，就是党和国家最重要的利益，就是全局、根本和未来。推进黄河流域生态保护和高质量发展，是以习近平同志为核心的党中央确定的重大国家战略，是事关中华民族伟大复兴的千秋大计，正是我们必须放在心上、扛在肩上、落到实处的“国之大者”。

　　“黄河宁，天下平。”作为黄河流域重要节点城市，洛阳在推进黄河流域生态保护上责无旁贷，义不容辞。洛阳有着“中原水塔”之称，在中原生态格局中处于重要地位，特别是市域面积81.8%属于黄河流域，厚植生态优势的关键就在于抓好黄河流域生态保护；洛阳要实现高质量发展，最大的价值在生态、最大的潜力在生态、最大的责任也在生态，进而言之，以黄河流域生态保护为牵引改善生态环境，就能有效促进人才、技术、资金、项目等的集聚，就能倒逼结构调整和动能转换，就能让黄河成为造福人民的幸福河。可以说，这是我们确保黄河流域生态保护和高质量发展战略落地生根，实现服务国家战略与加快自身发展有机统一的必由之路。

　　驻足涧河山桥段岸边，流水潺潺，水草丰茂；漫步孟津黄河“乐道”，沿黄大堤绿色掩映，黄河之水浩荡东流……放眼今日洛阳，黄河生态气象新。一年来，全市上下牢记殷殷嘱托、彰显生态优势，在科学谋划中健全体制机制，在聚焦聚力中实现重点突破，在统筹兼顾中提升综合效益，推动黄河流域生态保护工作实现良好开局，取得阶段性成效。但也要看到，在实际工作中，我们还存在着制度落实不到位、工作推进不平衡，工作标准不够高、制约瓶颈比较多的问题，面临着部分干部站位不高、认识不足、方法不多、作风不实的问题，对此要保持清醒、着力解决。

　　只有在心怀“国之大者”中找准坐标，把工作放到“国之大者”中谋划，才能顺势而为、有所作为。当此之时，我们必须牢记嘱托、对标对表，坚持重在保护、要在治理，既全力以赴“保”，科学谋划实施生态修复工程，又系统全面“治”，铁心铁面铁腕抓治理；坚持统筹兼顾、标本兼治，统筹推进综合治理、系统治理、源头治理，不断提升黄河流域生态保护的系统性、整体性、协同性、科学性；坚持在发展中保护、在保护中发展，既坚持生态优先，严格生态红线管控，又大力践行新发展理念，在绿色发展中不断拓展生态容量、发展空间。

　　大河滔滔，润泽河洛。让我们在胸怀“国之大者”中扛稳政治责任，在正视问题差距中强化担当作为，在遵循原则规律中把准正确方向，更好地协力推进黄河流域生态保护，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎作出新的更大贡献！（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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