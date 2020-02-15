统筹推进大保护大治理 ——二论协力推动黄河流域生态保护取得明显进展

奏响新时代的“黄河大合唱”，必须明晰任务，聚焦聚力。

奏响新时代的“黄河大合唱”，必须明晰任务，聚焦聚力。

着眼于协力推动黄河流域生态保护取得明显进展，日前召开的全市生态保护工作推进会，对守住黄河安澜这个底线、聚焦生态保护这个根本等“要务”作出进一步部署。正如市委书记李亚强调的，要坚持大保护、大治理，统筹推进治、建、管各项工作，全面提升我市黄河流域生态保护水平，为洛阳下一步干什么、怎么干明方向、划重点。

“共同抓好大保护、协同推进大治理。”黄河生态系统是一个有机整体，保护好全流域生态环境，需要“统筹推进山水林田湖草综合治理、系统治理、源头治理”，更加注重保护和治理的系统性、整体性、协同性。所谓“大保护大治理”，不是就治水谈治水，而是蕴含着系统共治、立体共治、全域共治的理念思维，这是我们推进黄河全流域大治理的科学方法论。

善于“十个指头弹钢琴”，才能奏出“重在保护、要在治理”的协奏曲。洛阳地处黄河“铜头铁尾豆腐腰”的豆腐腰首部，确保黄河安澜，对保障黄河下游防洪安危至关重要。生态是治理底色，厚植生态优势，有利于解决黄河体弱多病问题。让黄河水变清是中华儿女的心愿，环保减排做减法、生态修复做加法，才能实现一河碧水向东流。洛阳水资源供需矛盾一直比较突出，进一步提升水资源节约集约利用效率，才能让水成为高质量发展的最大公约数。推进黄河流域生态保护和高质量发展是一项系统工程，各项工作相互协同配合，才能形成强大合力。

由是观之，洛阳统筹推进黄河流域治理，是站位全国大局、释放战略叠加效应的“大合唱”，是与沿黄省区市协同奋进的“大合唱”，也是生态环境系统保护的“大合唱”，是推动高质量发展的“大合唱”！

近年，我市系统推进新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，筑牢洛阳高质量发展的底色。当180公里河堤、150座水库和28个中小河流加固除险，当3.2万亩沿黄生态廊道为黄河新添百里生态屏障，当273个小游园、190座城市书房、700公里“乐道”等遍布洛阳街头，黄河生动展现出“生态河、平安河、幸福河”的新姿态。当然，黄河毕竟“病”了多年，继续标本兼治，做好保护治理的“统筹”大文章仍任重道远。

统筹推进大保护大治理，我们就要守住黄河安澜这个底线，坚持工程与非工程措施相结合，持续强化防洪体系建设；要聚焦生态保护这个根本，因地制宜抓好生态保护修复，全面提升生态系统稳定性和生态产品供给能力；要扭住水质改善这个重点，全面提升水污染治理效果；要抓好水资源利用这个大事，以水而定、量水而行，推动用水由粗放低效向节约集约转变；要强化统筹推进这个关键，统筹好生态保护与高质量发展各项工作，努力实现综合效益最大化。

“黄河落天走东海，万里写入胸怀间。”聚焦聚力久久为功，协同推进综合治理、系统治理、源头治理，下好黄河生态保护治理“一盘棋”，我们一定能取得黄河治理和加快发展的双丰收！(洛 平)