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洛龙区举办“拒绝舌尖上的浪费 抖音话题挑战赛”活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-21 08:17
参赛作品抖音视频截图

　　“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”昨日，打开抖音App，一个虎头虎脑的小学生出现在手机画面中，他认真地把碗中的食物吃得干干净净，骄傲地向镜头展示自己的“战果”。

　　为抵制“舌尖上的浪费”，在全社会营造“浪费可耻，节约光荣”的良好氛围，洛龙区近日启动了“拒绝舌尖上的浪费 抖音话题挑战赛”活动，鼓励辖区居民积极拍摄制作短视频，身体力行，珍惜粮食。

　　活动举办期间，广大市民积极响应，主办方在短短几天就收到数百个参赛作品。这些原创短视频内容紧扣“反对舌尖上的浪费”“厉行节约”“珍惜粮食”等主题，视频中的“主角”多为中小学生。除了“光盘行动”等情节，一些作品悬念设置巧妙，让人在欢笑之余有所启迪。

　　目前，此次活动的阅读点击量已超过百万次，在抖音平台刮起“最炫节约风”。

　　洛龙区有关负责人表示，此次活动将于23日结束，主办方将对参赛作品的宣传效果进行评审，对点赞量前10名的作品，将赠予创作者无线蓝牙耳机、智能手环、移动电源等奖品，鼓励大家真正养成厉行节约的良好习惯。(记者 孟山 通讯员 谢芳)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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